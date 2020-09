Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) e Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) sono stati i piloti che, dopo aver mancato la qualifica per la Q2 in una FP3 meno incisiva rispetto a quanto avevano fatto vedere nel corso del venerdì, sono riusciti tramite la Q1 a poter gareggiare per la pole del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP che si corre domenica sulla pista di Misano.

Notizia di giornata è che nessuna Honda è riuscita a qualificarsi per la Q2, né le LCR di Crutchlow e Nakagami, comunque il migliore dei piltoti Honda, né le moto ufficiali di Bradl e Marquez (Alex).

La Q2 ha confermato la superiorità della Yamha sulla pista di Misano con le quattro moto della casa di Iwata che hanno conquistato le prime quattro posizioni in griglia. Per la pole hanno combattuto testa a testa Morbidelli (Petronas Yamaha) e Vinales (Yamaha), con quest'ultimo che l'ha spuntata sul pilota italo brasiliano, più lento di 3 decimi, e che partirà davanti a tutti grazie al tempo di 1'31.411, nuovo record della pista.



Quello di Morbidelli è praticamente lo stesso tempo ottenuto dall'altro pilota della Petronas, Fabio Quartararo, che partirà però terzo. Infine, Valentino Rossi che non è riuscito a sfruttare al meglio gli ultimi due tentativi, si è dovuto accontentare della prima casella della seconda fila, staccato di 466 millesimi.

A seguire, le due Ducati Pramac di Jack Miller e Francesco Bagnaia, davanti alle due Suzuki di Rins e Mir, mentre solo nona la Ducati ufficiale di Dovizioso, anche se va sottolineato che è poco più di un decimo a separare il pilota forlivese dall'australiano Miller.

In quarta fila, a chiudere l'ordine di partenza dei primi 12, ci saranno Zarco (Esponsorama Racing) e i due piloti KTM, nello stesso ordine con cui si erano qualificati per la Q2.

Domenica, la MotoGP disputerà il Warm Up tra le 9:20 e le 9:40, mentre la gara avrà inizio come sempre alle 14.