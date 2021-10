Bella partita, quella che si è giocata all'Olimpico tra Roma e Napoli per la 9.a giornata di Serie A. È mancato solo il gol. La partita è finita 0-0, ma non è certo stata noiosa, grazie alle due squadre che, nonostante l'impegno infrasettimanale, non si sono certo risparmiate cercando costantemente la rete del vantaggio. Il risultato, pertanto è giusto anche se, c'è da immaginarlo, non accontenterà nessuna delle sue squadre.

Nel primo tempo l'occasione più ghiotta è per la Roma al 23', innescata da un suggerimento centrale di Bryan Cristante che trova impreparata la difesa del Napoli, mettendo Tammy Abraham a tu per tu con il portiere del Napoli. Il centravanti della Roma si sbilancia leggermente prima del tiro e la palla finisce abbondantemente fuori alla sinistra di Ospina.

Qualche minuto dopo il Napoli riesce a servire Osimhen al centro dell'area, ma il suo tiro, pressato dai centrali della Roma finisce alto.

Nel secondo tempo è il Napoli a prendere l'iniziativa e al 59' sfiora il vantaggio con Fabian che dalla sinistra permette a Politano di servire l'accorrente Osimhen che mette sul palo. La palla finisce a Mario Rui ma la sua conclusione viene messa in angolo. Sempre dalla sinistra, Zielinski batte l'angolo e ancora una volta Osimhen, questa volta di testa, scheggia la traversa.

Poi è la volta della Roma che dal 66' al 72' ha tre occasioni da gol, le prime due con Pellegrini e la terza con Mancini (la più clamorosa) che di testa mette fuori un cross su punizione calciata sempre da Pellegrini, fischiata dall'arbitro Massa per un fallo di Mario Rui su Zaniolo.

Il Napoli va in gol all'88' con un colpo di testa di Osimhen, ma è in chiara posizione di fuorigioco, confermato senza esitazione anche dal Var.

Anche nei 5 minuti di recupero le due squadre, in particolare modo la Roma, cercano di prendersi i 3 punti, ma senza riuscire a creare azioni significative.

Finisce in parità anche la partita tra i due allenatori, entrambi espulsi: Mourinho all'81' per doppia ammonizione e Spalletti al fischio finale per rosso diretto.

Il Napoli finisce oggi la lunga serie di vittorie in questo inizio di campionato e affianca il Milan, a 25 punti, in testa alla classifica, mentre la Roma è al quarto posto a 15 punti.







Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1452341827026161670