Le nuove previsioni per la categoria Miglior Regia, rispetto a quelle precedenti redatte nel mese di ottobre, cambiano leggermente con una serie di new entry ma anche di attese conferme.

In questo scenario nella sfida tra due teste di serie come Kenneth Branagh per Belfast e Jane Campion per The Power of the Dog si inserisce Paul Thomas Anderson per l’apprezzato Licorice Pizza. Senza dimenticare new entry come Reinaldo Marcus Green (Richard King) e Jonas Poher Rasmussen per il pluripremiato documentario animato Flee.