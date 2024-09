"Oggi, 80 anni fa la strage nazista, con l'attiva collaborazione dei fascisti, a Monte Sole, nei territori di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno: 770 vittime. La più efferata d'Europa nel corso della seconda guerra mondiale. Oggi questa memoria è dell'Italia intera, la storia oggi interroga tutte le coscienze, chiede vigilanza, partecipazione democratica, senso di responsabilità per il presente e il futuro. Il nazi-fascismo ha distrutto milioni di vite, calpestato i diritti umani, criminalizzato, torturato e insanguinato il dissenso, segnato vergognosamente il mondo. E allora, mai più.Tutti con e per la Costituzione, faro e guida di civiltà, democrazia, diritti. Antifascismo, in una parola".

Così, il presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo, e la vicepresidente nazionale e presidente ANPI provinciale di Bologna, Anna Cocchi, hanno ricordato l'80esimo anniversario della strage nazifascista, in cui SS e repubblichini assassinarono centinaia di civili e partigiani con una ferocia che non risparmiò bambini, donne, anziani, persone con disabilità e religiosi.

Nell'occasione, si sono recati a Marzabotto il Presidente Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier, dove al Parco di Monte Sole hanno deposto una corona presso il cippo commemorativo intitolato a Don Giovanni Fornasini, alla presenza del Presidente del comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, Valter Cardi.

Successivamente, dopo aver deposto una corona presso l’altare nell’area dei ruderi della Chiesa di San Martino, hanno incontrato i familiari e i superstiti presenti, per poi recarsi al Sacrario dei Caduti civili di Marzabotto. La commemorazione si è conclusa con i discorsi dei due presidenti in Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine.



Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dal suo profilo social non ha pensato di commemorare i caduti di Marzabotto, bensì l'88 compleanno di Berlusconi: "Oggi avrebbe festeggiato il suo 88esimo compleanno un grande leader e, per me, un caro amico. Dalla politica alla imprenditoria, dallo sport alla comunicazione, la sua figura ha segnato profondamente il nostro tempo, lasciando un'eredità che resterà indelebile e che va ben oltre coloro che ancora oggi provano a infangare la sua memoria. Buon compleanno Silvio".

Ognuno ne tragga le conclusioni che desidera.