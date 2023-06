L'estate è ormai entrata nel vivo e con lei la stagione turistica. Per le aziende questo periodo rappresenta un'opportunità imperdibile per fare marketing e promuovere il proprio brand. Uno dei modi più efficaci per raggiungere questo obiettivo è quello di distribuire gadget personalizzati, oggetti cioè stampati con il logo aziendale da regalare ai propri clienti e prospect.

I gadget estivi sono molto apprezzati perché danno un senso di freschezza e allegria e sono utili per le attività tipiche delle vacanze. Tra i più gettonati ci sono cappellini, t-shirt, borracce, palloni da spiaggia, ciabatte, telo mare e kit da viaggio. Tutti questi oggetti possono essere facilmente personalizzati stampando il marchio aziendale ben visibile, in modo da fare pubblicità in maniera simpatica e informale. Le soluzioni di branding sono molteplici, si può optare per una stampa monocromatica oppure a colori con il payoff aziendale per una comunicazione ancora più efficace.

La stagione estiva inoltre porta con sé una sensazione di leggerezza e di pausa dalla routine che rende le persone più ricettive ai messaggi promozionali. Ricevere in regalo un gadget utile per il tempo libero innesca un meccanismo psicologico positivo nel destinatario che assocerà il brand aziendale a emozioni piacevoli. Si tratta dunque di un'opportunità da sfruttare al meglio.

Per un'azienda è fondamentale curare anche il post-produzione della distribuzione dei gadget. Vale a dire monitorare l'impatto e l'efficacia della propria campagna, ad esempio analizzando il tasso di utilizzo degli oggetti regalati dai clienti durante l'estate attraverso sondaggi online o social media. Inoltre, è importante geolocalizzare la distribuzione scegliendo con attenzione zone ad alta frequentazione turistica, in particolare nelle vicinanze di hotel, spiagge, luoghi di ristorazione. I risultati di una simile strategia di marketing esperienziale saranno tangibili con l'aumento della brand awareness e la lead generation.

Praticamente, i gadget estivi personalizzati sono uno strumento di promozione da non sottovalutare. Permettono di rafforzare il legame emotivo con i clienti e differenziarsi dalla concorrenza rimanendo impressi nella mente dei consumatori, regalando loro un'esperienza positiva associata al brand durante le vacanze.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl