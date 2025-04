L’innovativo software IA progettato da BV TECH, leader nel settore ICT e nella cybersecurity, rappresenta un nuovo approccio alla gestione delle anomalie nei processi aziendali, aumentando la prevenzione da rischi, frodi e minacce digitali relative alla sicurezza informatica.

BV TECH: ExplikAI, il software basato su IA per la prevenzione del rischio e delle frodi aziendali

Leader del settore ICT e nell’ambito della sicurezza informatica, BV TECH ha sviluppato ExplikAI, un software all’avanguardia basato sull’IA per rafforzare la cybersecurity delle aziende “che ridefinisce il concetto di prevenzione e gestione del rischio frodi in azienda, offrendo una soluzione che combina la potenza dell’AI, con una grande semplicità d’uso”. Dato l’aumento delle minacce digitali, questa soluzione è stata progettata per la prevenzione e identificazione di irregolarità nei processi aziendali. La sua architettura è basata sull’IA e su algoritmi di analisi comportamentali e, in tempo reale, ExplikAI analizza dati aziendali in cerca di pattern anomali e criticità, ma mantenendo trasparenza nei processi decisionali e offrendo dettagli specifici sulle segnalazioni rilevate. Il sistema progettato da BV TECH, costantemente in funzione, rappresenta un chiaro sostegno per le aziende, poiché aiuta a diminuire le perdite economiche e a scongiurare eventuali inefficienze operative, con un quadro definito del grado di rischio.

BV TECH: “Rafforzare la protezione delle aziende riducendo significativamente costi e sforzi organizzativi”

Tramite l’implementazione dell’IA, BV TECH ha ridotto in modo considerevole i tempi di verifica delle informazioni aziendali, con controlli che non influiscono sul carico di procedure operative. Un’avanzata analisi dei dati, anche su una grande mole di dati, permette di riscontrare anomalie su fatture, pagamenti o log. Il monitoraggio in tempo reale aiuta a prevenire le attività aziendali da potenziali minacce o di intervenire su operazioni sospette in maniera veloce. BV TECH ha riposto grande cura nello sviluppo di ExplikAI per quanto riguarda i pagamenti dei fornitori, un aspetto cruciale per tante aziende, come ha dimostrato il “2024 Repor On Payment Fraud” stilato da EBA ed ECB. Lo strumento può intervenire direttamente sulle proposte di pagamento per esaminare errori o frodi, riducendo il rischio e ottimizzando l’efficienza operativa.