Milano, 11 settembre 2024 – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta oggi la sua nuova campagna di comunicazione visiva che rimanda al “ventaglio di strumenti che sono insieme i compagni di viaggio e i frutti del lavoro dello studente” - come descritta da FIONDA, autore della terza edizione della creatività Made in NABA.

“Studiare in NABA è un’esperienza trasformativa, è una scelta che innesca cambiamenti fondamentali, è la scintilla che avvia la deflagrazione meravigliosa di un fuoco d’artificio, è un seme che esplode in un giardino magico di possibilità, di creature naturali e artificiali: è un mondo nuovo, tutto completamente da scoprire ma soprattutto da plasmare”, così spiega il concept della nuova campagna visiva NABA lo Studio torinese di comunicazione visiva e direzione creativa guidato da Roberto Maria Clemente, in questa occasione con la collaborazione dell'artista visivo Paradiso Discordia.

All’interno della campagna, infatti, gli strumenti vengono rappresentati come elementi immaginifici che alludono alle infinite vie che si aprono in NABA durante il percorso formativo e di esplorazione del mondo della creatività, con le sue molteplici possibilità e declinazioni. Ne sono un esempio, dispositivi innovativi e l’uso di linguaggi contemporanei connessi all’intelligenza artificiale e al mondo della fotografia, digitale e analogica. Così lo studente non è un semplice esecutore, ma il protagonista che guida la progettazione grazie alla sperimentazione e al confronto con visual, software, materiali diverse, molteplici tecniche, pratiche artistiche e linguaggi trasversali.

Elementi che ben raccontano l’esperienza di studiare in NABA grazie a un approccio didattico multidisciplinare orientato alla sperimentazione, che innesca cambiamenti fondamentali e dove trovare un mondo nuovo, totalmente da plasmare in infinite possibilità di creazioni naturali e artificiali.

Quella tra NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e FIONDA è una collaborazione duratura che ha preso il via nel 2020 con il progetto per la brand identity rinnovata e proseguita nel 2022 con lo sviluppo e la realizzazione del concept per la campagna istituzionale.

FIONDA vanta una lunga esperienza in progetti in ambito culturale e sociale presso alcune delle principali realtà e istituzioni nazionali (Artissima, MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma e L’Aquila, Gallerie d'Italia a Torino).