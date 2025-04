Matteo Dusini torna sulla scena musicale con "Notte", un brano intenso e intimo, nato durante un viaggio di lavoro. La canzone prende forma in una stanza d’hotel, quando, affacciato al balcone, l’artista si lascia trasportare dalla nostalgia e dall’insonnia, dando vita a una riflessione profonda sulla solitudine e sul desiderio di sognare.

IL SIGNIFICATO DEL BRANO

"Notte" è un viaggio nei pensieri dell’autore, tra ricordi e immagini notturne che si fondono in una melodia avvolgente. La canzone è un omaggio alle persone care, ai momenti vissuti con intensità, ma anche a chi, come lui, si ritrova a contemplare il buio, chiedendosi quante altre anime siano sveglie, perse tra sogni e malinconia. Nel testo si alternano figure evocative: la "bambina di carta" che vaga per le strade, il "poeta di versi" immerso nelle sue parole, e la luna che, come un’artista silenziosa, dipinge sorrisi tra le pieghe del dolore. "Notte" è un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni, a non aver paura di sognare, anche quando tutto sembra fermo e sospeso.

LA PRODUZIONE E IL FUTURO DEL PROGETTO

Il brano è stato interamente registrato nel suo home-studio, rappresentando per Matteo Dusini una grande soddisfazione artistica. "Notte" è il primo singolo di un EP che verrà pubblicato esclusivamente sulle piattaforme digitali, con l’idea di condividere ogni brano singolarmente, offrendo al pubblico nuove emozioni da scoprire passo dopo passo. L’artista dedica questo progetto alla sua famiglia, alla moglie e ai tre figli che lo supportano nel suo percorso musicale, un viaggio fatto di passione e autenticità. Con "Notte", Matteo Dusini conferma il suo talento e la sua capacità di raccontare emozioni attraverso la musica.

BIOGRAFIA

Matteo Dusini si forma artisticamente presso la scuola musicale dell’Associazione Rising Power e successivamente prosegue gli studi con un docente di Padova. Il suo stile abbraccia diverse influenze, spaziando dal blues-rock di Eric Clapton al rock italiano di band come Marlene Kuntz, Verdena, Timoria, Diaframma e CSI, senza dimenticare l’eredità dei grandi cantautori italiani e internazionali.

Dopo diverse esperienze con band locali, nel 2015 entra a far parte de La Statale, cover band dei Nomadi, un progetto che gli permette di esibirsi su numerosi palchi. Parallelamente, porta avanti la sua carriera da cantautore, con brani inseriti in varie compilation e la pubblicazione dell’EP "Nello specchio", contenente cinque tracce. L’EP viene presentato live per la prima volta al concorso Rock Time

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-mzjaJw2vpI

Spotify https://open.spotify.com/intl-it/track/2T71rkvRuaW9zJmAycYApj?si=1ff1fb3596a3406d

Apple music https://music.apple.com/it/album/notte/1803078647?i=1803078648