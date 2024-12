Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=V_0x3H0EM_M

“Difendermi da te” è il nuovo singolo di Lorenzo Lupo, un brano che racconta le difficoltà che si incontrano nell’amare e nel cercare risposte a domande che ci poniamo costantemente.

È un inedito molto personale -spiega l’artista pugliese- che esprime l’impossibilità di provare un sentimento per la persona amata. Nella prima parte del testo, si presenta un momento riflessivo lasciandolo perso tra il “soffitto e le stelle, illuminato dai fari delle macchine”. Questa problematica allontana i due innamorati che desiderano soltanto cancellare e ricostruire. Spero che in questo pezzo tutti si sentano vicini e che sia conforto e soluzione per chiunque.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/2vzpYIdA9PEt37F6UpiIla