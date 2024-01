Nuovi progetti per l'attrice Cinzia Clemente

La brava e carismatica Cinzia Clemente continua a raccogliere successi dopo la partecipazione a "Il Metodo Fenoglio" su RAI1, appena andata in onda , e al cinema con "Gli Altri" di Daniele Salvo , senza dimenticare il ruolo di una delle amiche di Imma Tataranni , una delle serie di punta di Rai 1 . E prossimamente sarà in una nuova importante serie RAI e anche su Amazon Prime, due progetti ancora top secret . Progetti che la vedranno impegnata in promozione nei prossimi mesi. E nell'immediato Cinzia Clemente sara ' a Sanremo come corrispondente di una emittente radio, così torna ad uno dei primi amori, perché' la ricordiamo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia e come direzione artistica di Radio Punto Zero, anni fa e che ha segnato il passo per degli importanti cambiamenti nel panorama radiofonico campano dell'epoca.

E' importante ricordare la competenza anche nel settore casting, che proprio pochi giorni fa si è concretizzata nel film internazionale "The Book of Clarence" in cui è stata assistente extras coordinator per la Legendary/Eagle Picture/LSPG. Il 2024 riparte alla grande per la nostra artista Cinzia Clemente.