La gara per il Miglior Attore Non Protagonista agli Oscar del 1996 è stata una delle più imprevedibili di sempre. Kevin Spacey trionfò per la sua performance in I soliti sospetti, ma la sua vittoria non era affatto scontata. La competizione era serrata, con ben quattro dei cinque candidati che avevano già ottenuto un premio chiave. Ed Harris aveva vinto il SAG e il Critics Choice, Brad Pitt si era aggiudicato il Golden Globe, e Tim Roth aveva conquistato il BAFTA, mentre Spacey stesso aveva ricevuto un Critics Choice ex aequo con Harris.

A rendere la corsa ancora più complessa, l'esclusione a sorpresa di Don Cheadle per Il diavolo in blu, che aveva conquistato due dei "Big Four" critici (NSFC e LAFCA), mentre Spacey vinse gli altri due (NYFCC, NBR). A questo si aggiunse una campagna promozionale geniale e atipica, basata sul mistero. I manifesti con la scritta "Chi è Keyser Söze?" invasero le città, e la parola d'ordine era non spoilerare.

Il risultato fu una vittoria costruita con intelligenza e un solido consenso critico. Fu l'inizio di una parabola che, dopo un secondo Oscar e il successo in House of Cards, si spezzò bruscamente nel 2017 a causa delle accuse di molestie. Nonostante le successive assoluzioni, la sua carriera crollò e rimane ancora oggi una figura controversa e lontana dai riflettori. La storia di questo Oscar è un racconto di talento, strategia, riconoscimenti e cadute verticali, un premio entrato nella leggenda e nel dibattito per ragioni che vanno ben oltre il cinema.