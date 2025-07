Attrice, regista e insegnante tra le più amate del panorama italiano, *Fioretta Mari* torna a far parlare di sé con una serie di progetti che ne confermano la versatilità e la passione instancabile. Reduce dalle riprese della commedia *Due famiglie e un funerale*, diretta da Mark Melville e in uscita a novembre, Mari ha recitato accanto a Maurizio Mattioli, Enzo Salvi e Isabelle Adriani. Parallelamente, ha ricevuto un riconoscimento come miglior attrice dell’anno per il docufilm su *Alberto Sordi* diretto da Igor Righetti, che ne celebra l’infanzia e i valori.

L’artista è protagonista anche di una nuova produzione pensata per le piattaforme streaming, dove recita con Herbert Ballerina e Clementino. Sempre attenta alle giovani generazioni, sta girando un cortometraggio diretto da Alessandro Parrello con un cast emergente, e parteciperà presto a un secondo progetto di genere simile.

Intanto, prosegue l’attività didattica con workshop teatrali in Italia e negli Stati Uniti, dove insegna al prestigioso *Lee Strasberg Theatre & Film Institute*. Grande attesa anche per *Le ragazze son tornate*, il nuovo spettacolo teatrale con Corinne Clery e Fiordaliso, per la regia di Diego Ruiz. Con lo sguardo rivolto al futuro, Fioretta Mari continua a incarnare l’essenza dell’arte che educa, emoziona e unisce. Indimenticabile, per il pubblico televisivo, anche il suo ruolo storico di insegnante ad *Amici*, dove ha formato generazioni di artisti diventati poi protagonisti del panorama culturale italiano, con una dedizione pedagogica che ancora oggi lascia il segno.