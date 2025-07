È arrivata questo sabato la "non notizia" con cui l'ACF Fiorentina ha comunicato che il nuovo allenatore della Prima Squadra è Stefano Pioli. Infatti, il comunicato odierno della società viola ha solo ufficializzato ciò che era di pubblico domino ormai da settimane.

Pioli torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019. Il nuovo contratto lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028.

Questo lo staff tecnico:

Tarozzi Andrea – Allenatore in seconda (ex terzino della Fiorentina di Trapattoni)

della Fiorentina di Trapattoni) Pioli Gianmarco – Collaboratore tecnico

Fioranelli Jesse Andrea – Collaboratore tecnico

Taddei Riccardo – Collaboratore Tecnico

Nizelik Aleksandr - Collaboratore Tecnico

Osti Matteo – Preparatore Atletico

Peressutti Roberto – Preparatore Atletico

Butini Alessio - Preparatore Atletico

- Preparatore Atletico Vignali Martino – Match Analyst

Tordi Andrea - Match Analyst

Bianchi Giorgio – Allenatore dei Portieri

Dall'Omo Alessandro – Allenatore dei Portieri



Così il presidente Rocco Commisso ha dto il bentornato a Pioli:

"Sono molto contento dell'arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare per questo Club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola".

Stefano Pioli, insieme alla prima squadra, saluterà i tifosi viola lunedì 14 luglio in occasione del Viola Carpet, mentre la prima conferenza stampa con i giornalisti sarà per mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, all'interno del Wind Tre Media Center del Viola Park.





Crediti immagine: cs ACF Fiorentina