PALERMO - "Ernesto Genoni" - Dalla sede di Trapani, e da "Maria Vision Italia" (tv in chiaro con canale 255), una nuova puntata di “Verità di Cielo”. La rubrica televisiva che dà voce a testimonianze di persone semplici vissute nella Divina Volontà. Il programma è a cura dei Piccoli Figli della Divina Volontà di Palermo, e condotto in studio dal giornalista Riccardo Rossi (in foto).

Ospite in studio, nella puntata di oggi, la storia di una persona comune, la signora Cinzia Misuraca (in foto), anche lei come tanti, si ispira alla spiritualità e alla vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta leggendo i suoi libri dal lontano 2017. Una esperienza unica. Leggendo i suoi libri, tanti i punti di riflessione e di approfondimento per la mia vita soprattutto nei momenti più difficili e dolorosi. “Ho imparato – ha detto - leggendo i libri di “Verità di Cielo” - a predispormi al dolore abbandonandomi al Padre e ad amare al di là delle capacità degli altri.”

E ricordiamo anche Sr. Maria Luisa della Comunità “Fiat! Totus Tuus”, ospite in una puntata recente di Verità di Cielo, che tra i tanti riferimenti proposti ai testi vergati dalla penna della mistica Luisa Piccarreta, in particolare fece riferimento a quello che dice "...Tu senti Me in te ed Io sento te in Me; siamo felici entrambi di fare una sola cosa tutti e due. Questa è la mia Volontà, che la creatura senta, conosca che sto insieme con essa; mi abbasso a tutti gli atti suoi e li faccio insieme con essa, per darle la somiglianza della mia vita e degli atti miei divini. Quanto mi duole, quando mi mettono da parte e non riconoscono il mio dominio e che sono proprio Io Colui che forma la loro vita!” (Volume 33 - 31 maggio 1935) - >>> segui da qui la puntata di Verità di Cielo

Sono 36 volumi i Libri di Cielo, - ci ricorda il conduttore della rubrica di TV Maria Vision, Riccardo Rossi - tutti vergati dalla penna della mistica Luisa Piccarreta, nata a Corato, 23 aprile 1865, mistica italiana. Piccarreta appartenne al Terz'Ordine di San Domenico, in sua memoria il Dicastero delle Cause dei Santi, ha in rilevanza la causa di beatificazione, già dal giugno 2024. - cerca da qui i libri di Luisa Piccarreta "Edizione Gamba". >>>Vedi da qui i libri di Luisa Piccarreta