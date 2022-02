Dallo scorso autunno a minare la stabilità della presidenza di Volodymyr Zelensky in Ucraina non c’è solamente la crisi nella parte orientale del Paese, quel Donbass controllato dai separatisti filo-russi che alcuni in Occidente vorrebbero diventasse casus belli per una guerra con la Russia; vi è anche lo scandalo dei Pandora Papers, i documenti che mostrano gli affari di Zelensky e di molti altri personaggi politici del mondo fatti grazie alle società offshore con cui nascondersi al fisco.

Ed è anche tornata alla ribalta la questione della sua lussuosa villa nella prestigiosa località balneare di Forte dei Marmi, dove come vicini di casa e di ombrellone Zelensky potrebbe aver trovato proprio quegli oligarchi che dice di voler contrastare.