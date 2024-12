Nel suggestivo quartiere di #Mondello, dove il mare cristallino si incontra con la bellezza delle palme mosse dal vento, sorge un luogo avvolto da un’aura di mistero: Villa Caboto. Questa elegante residenza estiva, oggi soprannominata la "villa stregata", è al centro di storie che suscitano inquietudine e fascino.

Quali misteri si celano tra le sue mura?

I racconti parlano di fenomeni inspiegabili: rumori agghiaccianti, luci che si accendono e spengono da sole, rubinetti che si aprono senza alcun motivo e persino apparizioni di figure spettrali. Come se non bastasse, ci sono testimonianze di aggressioni misteriose che hanno coinvolto inquilini e persino le forze dell’ordine accorse per indagare.

Questo luogo è diventato il fulcro di leggende e sussurri che lo rendono unico nel suo genere. Ma cosa si nasconde davvero dietro questi eventi? È pura suggestione o c'è qualcosa di più profondo da scoprire?

