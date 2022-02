Dopo aver comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Stefano Colantuono ed il suo staff, l’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e il match analyst Sandro Antonini, naturalmente ringraziandoli per la professionalità profusa e augurando loro le migliori fortune professionali. la Salernitana ha comunicato successivamente di aver raggiunto l'accordo per la guida tecnica della prima squadra con Davide Nicola.

L'allenatore piemontese, ormai specializzato in subentri e rimonte impossibili a campionato in corso, è stato scelto dopo che la panchina della Salernitana era stata in precedenza offerta (e rifiutata) a Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo.

Il debutto di Nicola all'Arechi sarà alle 20:45 di sabato prossimo, dove i suoi nuovi giocatori affronteranno il Milan. Nella classifica di Serie A, la Salernitana è ultima con 13 punti, ma con due partite da recuperare.