Con un background formativo in Economia Aziendale e Manageriale, Nicola Colucci è dal 2022 Presidente di Haiki+, l’innovativa società attiva nel settore della gestione dei rifiuti, formata da quattro aziende che operano nell’ambito dell’economia circolare.



Haiki+: la vision della società guidata da Nicola Colucci

Haiki+ è un'innovativa realtà nel settore della gestione dei rifiuti, nata attraverso la sinergia di quattro aziende già operative nel comparto dell'economia circolare. Questa società si propone di trasformare il modo in cui vengono trattati e valorizzati i materiali di scarto, adottando un approccio che fa della sostenibilità e dell'innovazione i suoi pilastri fondamentali. La missione di Haiki+ è quella di ridisegnare il concetto di "rifiuto", trasformandolo in "opportunità" e "valore" per l'ambiente e per l'economia. Con l'ambizione di diventare un leader riconosciuto nella gestione dei rifiuti, la società guidata dal Presidente Nicola Colucci punta a creare un ecosistema dinamico in grado di sbloccare nuove possibilità per aziende e istituzioni pubbliche. Le sue quattro divisioni sono progettate per affrontare le sfide della transizione verde, in linea con le direttive del Green Deal europeo. A fare da pilastro all’attività un network di partner consolidati e un’esperienza ventennale.



Nicola Colucci: la carriera del Presidente di Haiki+

Nato a Napoli nel 1997, Nicola Colucci si laurea in Economia Aziendale e Manageriale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2020. La sua carriera prende forma subito dopo gli studi, con incarichi di responsabilità in diverse aziende. A luglio 2021 diventa Consigliere di Sostenya Group e, a partire da gennaio 2022, si afferma come Presidente di Haiki+, gestendo una rete di impianti per il trattamento e il recupero di materiali. La sua crescente esperienza lo porta a ricoprire ulteriori incarichi di rilievo, tra cui quelli di Presidente di Haiki Electrics e Consigliere per Innovatec. Parallelamente alla sua carriera nel settore ambientale, Nicola Colucci è attivo nell'editoria, dove ricopre, dal dicembre 2022, la posizione di Amministratore Unico di RM Editori, una testata internazionale con focus su tematiche di bioeconomia e sostenibilità.