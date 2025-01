Prendono il via i Corsi di Orientamento Attivo promossi dall’Università di Sassari nell’ambito della misura PNRR "Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università". L’iniziativa, avviata il 10 gennaio, si conferma un pilastro fondamentale per accompagnare gli studenti nella scelta del percorso accademico, grazie a un’offerta formativa innovativa e sempre più ampia.

Un avvio promettente

L’Università di Sassari ha già coinvolto oltre 2700 studenti, avvicinandosi con largo anticipo all’obiettivo ministeriale di 3600 partecipanti da raggiungere entro aprile 2026. Numeri importanti, in linea con i risultati della scorsa edizione, che nel 2023-2024 ha registrato la partecipazione di circa 3500 studenti, superando di 450 unità il target fissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Le novità della terza edizione

Quest’anno i corsi si arricchiscono di nuovi temi, tra cui farmacologia applicata alla cosmetica, comunicazione, giustizia riparativa, benessere psicologico, agricoltura sostenibile e museologia. Ogni percorso prevede 12 ore di approfondimento disciplinare, integrate da 3 ore di orientamento accademico, per offrire un supporto concreto agli studenti nella loro scelta universitaria. Un’importante novità introdotta dalle recenti disposizioni ministeriali è l’apertura dei corsi anche agli studenti del biennio delle scuole superiori, ampliando così la platea dei beneficiari.

Grande partecipazione dalle scuole del territorio

L’iniziativa ha trovato grande adesione nelle scuole superiori della Sardegna, con numeri particolarmente significativi nei Licei sassaresi Margherita di Castelvì e Canopoleno, che hanno coinvolto circa 300 studenti ciascuno. Anche gli istituti di altre città del centro e nord Sardegna hanno risposto con entusiasmo: il Liceo Fermi di Alghero ha iscritto 300 studenti, il Liceo Fermi di Nuoro 200, mentre il Liceo Segni di Ozieri e il Galilei di Macomer hanno contribuito alla partecipazione complessiva con una media di 150 studenti ciascuno.

Un impegno costante per l’orientamento

I Corsi di Orientamento Attivo rappresentano solo una delle numerose iniziative promosse dall’Università di Sassari per facilitare la transizione scuola-università. Accanto ai percorsi formativi, l’ateneo organizza incontri mirati e attività dedicate, arricchiti quest’anno da due giornate di eventi speciali, per offrire agli studenti un supporto ancora più completo e accessibile.