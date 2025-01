Anche gli sport equestri non si sottraggono dal nuovo corso geopolitico sportivo, il quale vede da diversi anni ormai i Paesi Arabi al centro di un fitto calendario di gare di altissimo livello. Come già nella scorsa edizione infatti, anche quest'anno la prima tappa della Longines League of Nations, la gara a squadre più importante del circuito internazionale, avrà luogo ad Abu Dhabi, dal 12 al 16 febbraio.

Il format prevede altri tre appuntamenti, che si svolgeranno negli CSIO a cinque stelle di Ocala (USA) a marzo, di Rotterdam (NED) a giugno e di St. Tropez-Gassin (FRA) a settembre, con una finale a Barcellona nel mese di ottobre.

L'Italia, che attraverso un articolato calcolo della ranking dei suoi sei migliori atleti internazionali è riuscita a primeggiare su Brasile e Canada, farà parte delle dieci squadre che si contenderanno l'importante montepremi di 700 mila euro presso gli impianti" Al Forsan International Sports Resort" e sarà rappresentata da P. Bucci, E. Camilli, G. Casadei, G. Martinengo Marquet.

I due eccellenti assenti, de Luca e Gaudiano, attualmente impegnati in altri concorsi internazionali, rispettivamente in Spagna e in Qatar, saranno in campo nelle prossime tappe.

In uno sport dove le gare sono quasi esclusivamente individuali, il 15 febbraio i quattro azzurri, si troveranno ad affrontare una sfida nella sfida: provare ad eguagliare quei risultati strepitosi singolarmente conseguiti negli ultimi mesi e non lasciarsi condizionare dalle complesse dinamiche che rispondono ai princìpi chiave degli sport di squadra.

Forza ragazzi, fateci emozionare!