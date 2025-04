Ha una prestigiosa carriera internazionale ormai completamente avviata. Un rispettato biglietto da visita per l’attore e produttore italiano Luca Riemma. Dopo aver preso parte nel 2009, con il ruolo di Petro, ad Un Posto al Sole, la serie TV più longeva nella storia della televisione italiana, Riemma ha pian piano costruito il suo successo. E la prima occasione gli si è presentata quando è stato diretto da Francis Ford Coppola, nel 2016, nel film Distant Vision.

Interpretazione che gli ha aperto le porte dei set più prestigiosi e importanti: da Lamborghini, nel quale ha potuto lavorare con il regista, scrittore e produttore premio Oscar Bobby Moresco calandosi nel ruolo di Giotto Bizzarrini, a Indiana Jones. Riemma è stato poi produttore esecutivo, nel 2020, di This is the Year insieme a Selena Gomez.

C’è però grande attesa per l’uscita del film The Italians, prevista nel mese di aprile in America. Girata nel 2023 con la regia di Michelle Danner, nella pellicola Luca interpreta il ruolo di Padre Joe. Una commedia che vede al centro della scena una famiglia italo-americana alle prese con il primo incontro con la nuova fidanzata del figlio. Nel cast, oltre ad attori del calibro di Rob Estes e Lainie Kazan, ci sono i giovani Abigail Breslin e

Matthew Daddario.

Nel frattempo, in attesa del riscontro del pubblico americano nelle sale, Riemma non si è fermato. Fondatore e CEO di 3L Studios, uno studio digitale per la produzione di contenuti internazionali, l’attore ha preso parte ad un altro progetto importante. Ci riferiamo al lungometraggio Bhetlhem, diretto da Alejandro Monteverde, nel quale si è calato nei panni di Gasparre re dell'India. Luca ha potuto lavorare in quel set al fianco di Sam Worthington, Jim Caviezel, Deva Cassel e altri importanti attori internazionali.