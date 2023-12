Quest'anno la sfida ai prossimi Oscar per il Miglior documentario potrebbe essere tra 2 titoli particolarmente apprezzati dalla critica di settore: American Symphony, incentrato sul cantautore e pianista statunitense, Jon Batiste e 20 Days in Mariupol, incentrato su una squadra di giornalisti ucraini intrappolati nella città di Mariupol, selezionato anche nella short-list dei film internazionali in rappresentanza dell‘Ucraina con la possibilità di ottenere una doppia nomination.

Chiudono la potenziale cinquina: il favorito della critica americana Still: A Michael J.Fox Movie, vincitore di 5 Critics Choice Documentary Awards, ma escluso a sorpresa dai PGA Awards; l'apprezzato doc targato Roadside Attractions, Beyond Utopia, su due disertori impegnati a salvare i loro familiari dalla Corea del Nord disseminata al confine da circa due milioni di mine e il racconto della moglie di uno dei presentatori televisivi più famosi in Cile dopo la diagnosi di Alzheimer (The Eternal Memory).