Confermata, per il secondo anno consecutivo, la partnership di Genesis Group Milan con la squadra di calcio di serie A “Hellas Verona Fc” per il campionato 2024/2025.

“Un sodalizio che si rinnova e si consolida per la condivisione di valori e princìpi aziendali e professionali. Lo sport agonistico, come l’imprenditoria – dichiara il Presidente, Agostino Iacovo - necessita di tenacia, duro lavoro, costanza e disciplina. Poche distrazioni e obiettivi precisi da raggiungere, fanno dell’imprenditore, come dello sportivo, un campione.Il calcio, come il lavoro – continua Iacovo – hanno un ruolo formativo, pedagogico. Occorrono umiltà, autostima, capacità di risoluzione dei problemi e lavoro di squadra. Tutti processi emotivi che portano a un percorso di crescita dell’individuo”.