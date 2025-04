“Né rabbia né dolore”, il nuovo singolo di Adriano Formoso, il cantaterapeuta di “Tutto il bello che c’è” in onda su Rai 2 e condotto da Silvia Vaccarezza. Il musicista psicologo, ricercatore in neuroscienze e protagonista del Formoso Therapy Show, in uscita l’11 Aprile 2025 giorno in cui si troverà su tutte le piattaforme digitali .

L’artista di origine arbëreshë e milanese d’adozione coniuga musica e psicologia nei suoi lavori, offrendo strumenti emotivi e riflessivi per il cambiamento personale e sociale.

“Né rabbia né dolore” propone una nuova prospettiva: affrontare la violenza non solo attraverso la repressione dell’aggressore, ma sostenendo le donne nel difficile “percorso di consapevolezza, aiutandole a spezzare il legame con la sofferenza, la paura e la negazione del proprio valore” afferma lo specialista cantautore. Formoso scrive nel suo libro “Nascere a tempo di rock” che “quando due individui litigano, collaborano anche se l’uno ha il sopravvento sull’altro. Basti che uno dei due si allontani dal luogo del pericolo e il fenomeno si placa”.

Con questo brano intenso e coinvolgente, Formoso si rivolge in modalità non direttiva e con intenso linguaggio poetico alle donne che hanno vissuto o vivono situazioni di abuso e violenza, con un messaggio tanto delicato quanto rivoluzionario: “non basta fermare l’uomo maltrattante, bisogna aiutare le donne a maturare e non essere complici inconsapevoli della propria sofferenza”.

La canzone è uno stimolo allo sviluppo dell’intelligenza emotiva e del proprio femminile ponendosi come obiettivo una dimensione esistenziale lontani da emozioni quali la rabbia e il dolore. La canzoneterapia di Adriano è un invito a riconoscere le proprie paure, le dinamiche tossiche, la difficoltà a denunciare e il dolore profondo che si cela dietro l’illusione che il potere brutale di un uomo sia ineluttabile.

Adriano Formoso è lo psicologo che canta e racconta con delicatezza e forza, offrendo con la sua voce uno spazio di ascolto e riscatto. “Né rabbia né dolore” è la sua nuova “canzoneterapia”.