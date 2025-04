Vortice scommesse: spunta il nome di Nicolò Pirlo nella chat di Fagioli

Non solo compagni, ex e calciatori di altre squadre. Tra coloro che sarebbero stati coinvolti dall’ex centrocampista della Juve nell’utilizzo di siti illegali per scommesse e gioco online ci sarebbe pure il figlio di Pirlo. Tanto che il padre sarebbe arrivato a bloccargli i conti.

È attraverso una chat tra uno degli indagati, Pietro Marinoni, e Fagioli che, si legge negli atti, “vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolò Pirlo. Dai messaggi del 7 giugno 2022 sembrerebbe che anche lui effettui le scommesse tramite le piattaforme gestite da Tommaso de Giacomo”.

“È uno di noi”, lo definisce Fagioli, prima di svelare: “È andato a recupero e suo papà l’ha beccato e gli ha bloccato i conti fino a che non ha compiuto i 18 anni. Ma fare a 17 anni 30 mila euro di credito...”