Al via sabato 29 marzo la nuova stagione di Cowboyland, il parco divertimenti a tema western di Voghera (PV) per bambini e famiglie, prima e unica realtà italiana del suo genere e tra i pochi in Europa e nel mondo.

Tutto pronto per la stagione 2025, che riparte con una spettacolare novità a partire dal 19 aprile, ovvero il nuovo spettacolo “Crazy Wild West – Live Stunt Show”. Uno show unico nel suo genere, dove 12 stunt professionisti metteranno in scena un incredibile avventura ambientata nella cittadina di San Antonio, tra scazzottate, sparatorie e sorprese mozzafiato, il tutto per far rispettare la legge della città. In un’area dedicata di oltre 2000 MQ con una capienza di circa 500 persone, lo spettacolo vedrà la partecipazione di 25 persone tra comparse e addetti. La scenografia riproduce la tipica ambientazione western, che già è possibile ritrovare in molti degli spazi del parco Cowboyland. Crazy Wild West - Stunt Live Show sarà compreso nel biglietto d’ingresso.

Con i suoi oltre 40mila MQ di superficie, Cowboyland è un parco dove bambini e adulti possono trascorrere una giornata o il weekend all’insegna del divertimento all’aria aperta. Attrazioni, spettacoli, contatto con gli animali, animazioni e molto altro sono le sue principali attività.

Le aree tipiche del vecchio West

Indian Village è un vero e proprio villaggio indiano con teepee e totem, dove va in scena lo spettacolo di Luna Raggiante e Cervo Veloce. La Canoa di Toro Seduto, invece, è un viaggio simbolico nella spiritualità indiana. Un’esperienza indimenticabile per i baby cowboy è l’Indian River: un breve viaggio a bordo di canoe e di tronchi, lungo le tranquille acque del fiume indiano ricreato in ogni minimo particolare.

Il contatto con gli animali

In First Emotion è possibile per gli adulti provare un giro nel recinto in sella a cavalli, guidati dallo staff di Cowboyland. Animal Adventure è la fattoria di Cowboyland dove conoscere da vicino daini, lama, asinelli, caprette e pecore, oltre 30 cavalli, 5 pony, galline, oche e vitelli e bisonti americani, per un percorso divertente ed educativo. Stable Tour è un momento tutto dedicato al cavallo. La visita alla scuderia per scoprire la vita, le abitudini e alcune curiosità su questo animale simbolo del Far West. Pony Ride è dove i piccoli pony sono tra i protagonisti di Cowboyland: accompagnano i bambini lungo un percorso all’interno di un bosco.

Tutti a bordo, le attrazioni immancabili del parco

Cowboyland Railroad è il trenino di Cowboyland è pronto a partire con tutti i bambini. Il percorso “turbolento” che attraversa una vecchia miniera e spesso viene preso d’assalto dai banditi che vivono in quelle terre. Gold Mine Train sono le montagne russe in stile western. Un’avventura in un percorso adrenalinico con salite, discese ed evoluzioni mozzafiato. Cow Bus è un divertente mezzo di trasporto per un giro panoramico del parco in tutto relax. Ranger Station è un percorso con auto elettriche per grandi e piccini.

Giochi e divertimento

Old West Game è la zona riservata ai tiri. Grandi e piccoli si sfidano al lancio del ferro, lancio del pollo pupazzo nella pentola, lancio delle palline contro i barattoli e sparano con il fucile. Lazo Stage è la scuola di lazo di Cowboyland, dove esperti cowboy sono a disposizione del pubblico per insegnare la tecnica base di questa specialità. Fort Alamo è un tradizionale parco giochi per il divertimento dei più piccoli con altalene, scivoli, dondoli. Un momento di relax pensato per i bambini, ma anche per i genitori. In American Rodeo si possono provare le emozioni dei veri campioni del Rodeo americano. Bambini sopra gli 8 anni possono cimentarsi con il bisonte meccanico provando a rimanere in sella, mentre i più piccoli possono utilizzare il pony meccanico. Non poteva mancare poi un piccolo teatro chiamato Charly Frenchy Beyssier Rodeo Theatre, dove assistere ai più entusiasmanti filmati del rodeo. Il Cinema 7D è un mix tra un film tridimensionale e una simulazione dell'ambiente altamente realistica.

Gli spettacoli permanenti

Sempre in scena gli spettacoli permanenti curati dagli animatori del parco. Balli country dove la tipica danza dei cowboy, la line dance, è protagonista assieme ai ballerini. Indian Show, uno spettacolo dove vengono messi in scena usi, costumi e tradizioni delle tribù indiane d’America. Il Magic Show con maghi del West che con i loro scherzi e giochetti. Cowboy Show dove un tipico carro chuckwagon scortato da cowboy a cavallo che, guidando i vitelli lungo le strade di Cowboyland, metteranno in scena un esempio di vita quotidiana dei mandriani.

Cowboys’ Guest Ranch

Cowboyland si trova all’interno del Cowboys’ Guest Ranch, che proprio quest’anno festeggia il trentennale. Cowboys’ Guest Ranch è aperto a tutti i visitatori del parco tematico Cowboyland, che possono quindi usufruire del Cowboys’ Restaurant dove gustare a pranzo e cena i migliori piatti Tex-Mex, ma anche il Cowboys’ Hotel, un albergo 3 stelle con 9 camere a tema arredate in stile country e il Cowboys’ Saloon, un vero e proprio saloon del vecchio west arredato nei minimi particolari dove si svolgono anche concerti ed eventi. Nel Cowboys’ Western Store, invece, è possibile trovare abbigliamento originale texano e indiano, oggettistica tematica e molto altro.

Cowboyland si trova in Via Tullio Morato, 18 a Voghera (PV) (infoline 0383364631), ed è aperto dal 29 marzo fino al 2 novembre compreso; il sabato, la domenica, festivi e ponti dalle 10 alle 18.30.