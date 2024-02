Gherardo Barù Gaetani è un vero appassionato di cucina e di grigliate all'aperto. Conosciuto per la sua bravura di buongustaio e grigliatore d'eccezione, è attualmente impegnato in Braci Snow Edition sulle piste del Rifugio Faloria a Cortina d'Ampezzo.

Barù lo si può trovare in questo periodo allo Ski-Bar, un punto ristoro situato all'inizio della seggiovia "Vitelli", dove gli sciatori possono fermarsi per un break e gustare le specialità preparate alla griglia con molta cura da lui. Dicono che le sue grigliate siano davvero buone e non vedono l'ora di tornare per assaggiarle di nuovo.

Il Rifugio Faloria, dove si trova lo Ski-Bar, è situato a quota 2120 metri sul Monte de Faloria, una delle vette più famose di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti. Facilmente raggiungibile in funivia in soli dieci minuti dal centro di Cortina, è il luogo ideale per godersi una pausa gastronomica immersi nella natura e con una vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

Lo Ski-Bar è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 12 fino a quando non finiscono le scorte di cibo. È il posto perfetto per rilassarsi dopo una intensa giornata sulle piste, gustando un panino caldo o una bevanda rigenerante prima di riprendere l'attività sportiva.

Se vi trovate a Cortina d'Ampezzo durante la Braci Snow Edition, non perdete l'occasione di fare due discese sulle piste del Faloria e poi fermarvi allo Ski-Bar per un delizioso spuntino preparata alla griglia da Gherardo Barù Gaetani. Vi garantiamo che non ve ne pentirete.