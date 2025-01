LADY-J, il primo contest inclusivo e sostenibile che celebra il talento musicale al femminile, non si ferma. Dopo il successo dell'estate 2024, quando la manifestazione ha coinvolto oltre un milione di persone nei beach club più scatenati d'Italia (250.000 come audience live, oltre 750.000 tra impression social, copertura mediatica e votazioni su su Lady-j.it), invece di aspettare l'estate 2025, fa ballare gli Après-ski più iconici delle località montane di riferimento.



E' un gran bel modo per aspettare la seconda edizione di LADY-J, prevista per l'estate 2025, quando la manifestazione tornerà a far muovere a tempo tutto il Bel Paese. Lo scopo dei party invernali è infatti scovare nuovi talenti del mixer al femminile da lanciare durante la nuova edizione Summer 2025.



La carovana di LADY-J Winter Edition, con DJ / brand ambassador del calibro di Gloria Fregonese, Georgia Mos, Valerie Fox, Jeanine Fakko e Giulia Regain, artiste del mixer capaci ci far ballare chiunque, si fermerà intanto tra le location invernali più scatenate del nostro paese.



Il sound e la presenza scenica di queste artiste faranno muovere a tempo gli Après-ski di Courmayeur, Madonna di Campiglio, Cortina, Livigno, Sestriere, Alta Badia, Cervinia, La Thuile, subito dopo la giornata passata sugli sci... L'organizzazione di LADY-J Winter Edition è ancora a cura di Match Music, realtà che da decenni spazia tra musica, tv e organizzazione eventi curando ogni dettaglio con cura maniacale.



"Crediamo nella bellezza della musica e ci piace celebrarla coinvolgendo le persone in questo mondo", spiega lo staff di LADY-J, che anche nel nuovo tour invernale sarà di nuovo il palcoscenico perfetto per brand d'eccellenza come Shiseido, che conferma la sua presenza agli eventi. LADY-J Winter Edition farà vivere intere giornale nella vita delle DJ: nei momenti daily e durante i party, sarà possible seguire il loro viaggio nella musica, un viaggio che può coprire diverse categorie merceologiche...



Riassumendo, si scrive LADY-J e si legge le DJ ed è il talent pensato per supportare le DJ del futuro, le protagoniste della scena della scena musicale di domani. Nel corso dell'estate 2024, LADY-J, con quattro scatenate tappe tra Napoli, Venezia, Massa, Genova, Riccione ha fatto ballare i beach club d'Italia. Aspettando l'estate 2025, LADY-J Winter Edition tiene alto il ritmo facendo muovere a tempo gli Après-ski di riferimento.