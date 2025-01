La complessità delle connessioni umane e della propria identità nella suggestiva cornice della Genova degli anni ‘90.

Anthea D'Arrigo, scrittrice di origine siciliana, invita i lettori a un viaggio emotivo immersivo nel suo romanzo “La Solitudine delle Stelle a Mezzanotte”. Il primo volume di una saga in sette parti, uscito nel 2021, ha subito catturato l'attenzione per la sua profonda esplorazione di temi cardine come l'accettazione di sé, l'identità LGBTQ+, la violenza di genere e le intricate dinamiche familiari. Ambientato sullo sfondo pittoresco della Genova degli anni ‘90, il romanzo ripercorre la crescita emotiva e psicologica della sua protagonista Giulia Nicolini.

Giulia è un'adolescente i cui straordinari occhi azzurri nascondono le vulnerabilità e i segreti che tiene chiusi tra le pagine del suo diario. Entrando per la prima volta al liceo Colombo, incontra due figure fondamentali della sua vita, Claudia Ferraris e Sarah Gardella, stringendo amicizie che sembrano promettere luce e risate. Ma sotto questo cameratismo giovanile si nasconde la lotta di Giulia con la sua identità sessuale, una verità che tiene nascosta per paura e giudizio sociale, soprattutto in una casa in cui l’accettazione è dolorosamente assente. La disapprovazione di sua madre e l’assenza di un padre distante creano un ambiente in cui l’amore sembra condizionato e incompleto.

In mezzo a questo tumulto, Giulia scopre un’ancora di salvezza in sua sorella maggiore, Silvia, la cui comprensione e compassione creano un ponte verso nuove relazioni e rivelazioni. Attraverso Silvia, Giulia incontra Manuela Bernardini, una studentessa di medicina legata alla famiglia Nicolini da un oscuro passato comune. Insieme, le loro vite si intrecciano in modi che svelano segreti a lungo sepolti, costringendo Giulia a confrontarsi con i complessi legami tra le decisioni passate e la realtà attuale. Ciò che si dispiega è un'esplorazione toccante di come le nostre relazioni, familiari, platoniche o romantiche, forgiano le basi per il nostro senso di appartenenza.

Ciò che distingue “La Solitudine delle Stelle a Mezzanotte” è la sua gestione profondamente sensibile di varie tematiche delicate e importanti, con un approccio della scrittrice tutt'altro che pesante. Il suo stile narrativo, radicato in una narrazione cinematografica, immerge il lettore con descrizioni ricche ed evocative e dialoghi così avvincenti e curati che sembra di entrare in un film.

Per le strade di Genova e i corridoi della vita dei suoi personaggi, Anthea D'Arrigo costruisce una storia di coraggio, amore e introspezione. La storia di Giulia non è solo quella di trovare il suo posto nel mondo, ma anche di riconoscere la bellezza della propria identità.

