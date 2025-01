Mercoledì 15 gennaio, è uscita, in libreria e negli store digitali, “Ho Vinto Il Festival Di Sanremo – Special Edition 75esimo Sanremo” (La Bussola Edizioni), la speciale ristampa aggiornata del libro dello scrittore, autore e discografico Marco Rettani e del giornalista e scrittore Nico Donvito.

Alle storie dei 30 artisti, che hanno ripercorso alcuni dei momenti più importanti della loro carriera legati alla vittoria della kermesse della canzone italiana, si aggiungono, ora, quattro nuovi capitoli dedicati alle storie di Gigliola Cinquetti, Al Bano, Roberto Vecchioni e Angelina Mango. Fiore all’occhiello di “Ho Vinto Il Festival Di Sanremo - Special Edition 75esimo Sanremo” sono le presenze di tre grandi direttori artistici della kermesse: Carlo Conti nella prefazione, Pippo Baudo con una sentita lettera al Festival che ha preso per mano e condotto per ben 13 edizioni e Amadeus nella postfazione.

Il libro è acquistabile sul sito di La Bussola, al seguente link: https://www.labussolaedizioni.it/it/pubblicazioni/ho-vinto-il-festival-di-sanremo-nico-donvito-marco-rettani-9791254746158.html

«In questo volume, è racchiuso il lavoro di anni, ma anche il sogno di una vita: poter esclamare “Ho vinto il Festival di Sanremo” – afferma Marco Rettani – Una manifestazione che, personalmente, ho vissuto in modo diverso, nelle varie fasi della mia esistenza. Il Festival di Sanremo, simbolo della musica e dello spettacolo italiano, non è solo una rassegna canora, ma un riflesso della vita e della carriera degli artisti che vi partecipano. Attraverso le testimonianze di trentaquattro vincitori, emerge un racconto che intreccia storie personali e cambiamenti del Paese. Pippo Baudo lo definisce un rito collettivo e uno specchio della società italiana, capace di riflettere gioie, dolori ed evoluzioni, rappresentando un vero Inno di Mameli per la cultura nazionale».

“Ho Vinto Il Festival Di Sanremo – Special Edition 75esimo Sanremo” è un affresco vivido delle vite di alcuni degli artisti vincitori del Festival di Sanremo. Una raccolta di storie, dove i 34 vincitori del Festival si sono aperti con generosità, permettendo di esplorare le pieghe cruciali delle loro carriere. Ogni nota, ogni parola, diventa un tassello di un mosaico che riflette la vita, i sogni e le speranze di questi talenti. All’interno del libro, troviamo infatti, le testimonianze e i racconti di Tony Dallara, Tony Renis, Gigliola Cinquetti, Bobby Solo, Iva Zanicchi, Nicola Di Bari, Peppino Di Capri, Gilda, Maurizio Nuti (Homo Sapiens), Piero Cassano (Matia Bazar), Silvia Mezzanotte (Matia Bazar), Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Al Bano, Angela Brambati (Ricchi e Poveri), Angelo Sotgiu (Ricchi e Poveri), Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Dodi Battaglia (Pooh), Red Canzian (Pooh), Roby Facchinetti (Pooh), Marco Masini, Riccardo Cocciante, Aleandro Baldi, Alessandra Drusian (Jalisse), Fabio Ricci (Jalisse), Annalisa Minetti, Peppe Servillo (Avion Travel), Alexia, Simone Cristicchi, Lola Ponce, Marco Carta, Valerio Scanu, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri (Stadio), Francesco Gabbani, Ermal Meta, Diodato e Angelina Mango.

«In questa edizione, che celebra le 75 primavere del Festival, tutti i contenuti, del precedente volume, sono stati aggiornati – dichiara Nico Donvito – in più sono presenti quattro nuovi capitoli, con le storie di tre icone della canzone italiana: Gigliola Cinquetti, Al Bano e Roberto Vecchioni. A questi nomi, si aggiunge la vincitrice in carica, Angelina Mango, per un totale di trentaquattro vincitori, quarantacinque primati e altrettante statuette del leoncino con la palma. Inoltre, siamo orgogliosi di poter ospitare, tra le nostre pagine, i pensieri e le emozioni di Pippo Baudo, Amadeus e Carlo Conti: tre professionisti che il Festival non lo hanno, di certo, vinto, ma che hanno contribuito a rilanciarlo e a renderlo il grande evento che è oggi».

Marco Rettani, nato a Voghera, nel 1963, è scrittore, autore, compositore e discografico. Collabora con i più importanti artisti del panorama musicale italiano, producendo e firmando canzoni per Patty Pravo, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Orietta Berti, Noemi, Bianca Atzei, Arisa, Silvia Salemi, Biagio Antonacci, Francesco Renga, Briga, Michele Zarrillo, I Nomadi, Vittorio De Scalzi, Marco Carta, Valerio Scanu, Lola Ponce, Le Deva, Mietta, Marcella Bella e molti altri ancora. Ha pubblicato il romanzo storico “La figlia di Dio” (Silvana Editoriale 2013), il romanzo “Non lasciarmi mai sola” (Mondadori 2015), le biografie: “Questi sono I Nomadi” e io sono “Beppe Carletti” (Mondadori 2018), “Libero di amare” (Baldini & Castoldi 2019), che racconta Marco Carta, e “Canzoni nel cassetto” (Volo Libero 2022), co-firmato con Nico Donvito, aggiudicatosi il Premio letterario Gianni Ravera 2023 e “Ho vinto il Festival di Sanremo” (La Bussola, ed. novembre 2023), insieme con Nico Donvito, vincitore del Premio Letterario Gianni Ravera 2024. Appassionato d’arte e collezionista, nel 2013, ha dato vita, a Roma, al Museo dei Sognatori. Nel 2014, ha vinto il prestigioso Premio Margutta per l’Arte.

Nico Donvito, nato a Milano, nel 1986, è un giornalista molto attivo in ambito musicale. Attraverso il suo impegno professionale, tra interviste e articoli di approfondimento, pone sempre, al centro della sua narrazione, la passione per la buona musica, per la scrittura e per l’arte del racconto. Collaboratore per diverse realtà del settore musicale, dal 2024, dirige la testata «Recensiamo Musica». Nel 2022, ha pubblicato il libro “Sanremo il Festival – Dall’Italia del boom al rock dei Måneskin” (D’idee), seguito da “Canzoni nel cassetto” (Volo Libero), impreziosito dalla prefazione di Vincenzo Mollica, scritto, a quattro mani, con Marco Rettani. Tale opera si è aggiudicata la vittoria del Premio Letterario Gianni Ravera 2023, replicando tale successo l’anno successivo con “Ho vinto il Festival di Sanremo” (La Bussola, ed. novembre 2023) co–firmata con Marco Rettani. Nel 2024, inoltre, è uscito “Per non morire canto – Storia di Alessandro Bono” (Arcana), volume volto a celebrare la memoria del cantautore milanese, a trent’anni dalla sua prematura scomparsa.

https://www.instagram.com/rettanimarco/

https://www.instagram.com/nico_donvito/

https://www.facebook.com/ndonvito