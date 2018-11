MISS EUROPE CONTINENTAL 2018, il format vince un ennesimo successo e si conferma tra i migliori sulla vetta europea

Un evento internazionale e un vero grande successo europeo . Il 24 novembre a Napoli si sono accesi i riflettori sulle Olimpiadi della Bellezza, per la seconda volta e parterre e red carpet hanno brillato di stelle.

Come sempre, grandi star a MISS EUROPE CONTINENTAL 2018, il concorso di bellezza internazionale del patron Alberto Cerqua giunto alla sesta edizione.

Direttamente dalla Spagna e' arrivata l'attrice Anita del Rey, una delle storiche protagoniste di Una vita, attualmente la soap più vista di Canale 5, come giurata internazionale che ha impreziosito il cast della finalissima delle internazionali e prestigiose Olimpiadi della Bellezza, del patron Alberto Cerqua, nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo alla Mostra D’Oltremare.

Anita del Rey, attrice, ballerina, cantante, era anche nel cast di Paso Adelante, ma oggi è popolare grazie al ruolo della simpatica e vulcanica Trini nella soap spagnola Una vita, campione di ascolti in tv e a Miss Europe Continental 2018 sarà giurata e madrina d'eccezione della serata clou del concorso.

La giuria ha visto sfilare volti noti dello spettacolo: con Anita Del Rey, anche due bellissimi delle fiction nostrane, Danilo Brugia e Massimiliano Varrese, l'opinionista e conduttrice Daniela Martani, e la splendida attrice Nina Soldano, una dei volti più amati delle serie televisive.

La serata e' stata brillantemente condotta da Veronica Maya e Marco Senise, per il terzo anno consecutivo come coppia collaudata, e con loro si sono distinti Gianluca Magni e Maria Monsè nella veste di inviati. La Monsè è reduce dall'esperienza scoppiettante del Grande Fratello Vip .

Sul palco, anche Natalia Varchenko, la Miss Europe Continental 2017 , e il modello e attore Gennaro Cassini.

La kermesse, che vanta un palcoscenico da grande evento TV , ha visto la partecipazione di numerosi vip seduti in prima fila e protagonisti di un affollato e ricco red carpet . Sono intervenuti la marchesa d'Aragona, vincitrice morale del Grande Fratello vip e personaggio del momento , Diego Armando Maradona Jr ., Nancy Coppola , Emiliana Cantone, Luis Navarro , l'attore e personaggio amatissimo Nunzio Bellino, lo sceneggiatore e regista Oscar italiano del web Giuseppe Cossentino, Paciullo , Ruggero freddi con suo marito Gustavo , gli attori Daniele Vicorito e Fabio La Fata , i modelli Michele de falco Iovane , Nicola Coletta , NicolaSavarese , Lorenzo crea , il cantante Gennaro de Crescenzo , Pietro Del Vaglio interior designer di fama mondiale , e molti altri , con grande presenza dei media e anche le telecamere dei programmi di Barbara d'Urso che hanno dato risalto all 'evento che in questa sesta edizione col patrón Cerqua e il suo staff ha superato ogni aspettativa.

Il pubblico ha potuto applaudire la vincitrice , Araceli Del Cont , dalla Bosnia, scelta come Miss Europe continental 2018 .

Si ringraziano i partner della kermesse : Samsung, Ray Ban, Audi, Red Bull, Legea, Massimo Fiordiponti Couture, Mission Beauty, Piras' s Parrucchieri.

E già si pensa alla prossima edizione ancora più sfavillante è sempre più internazionale