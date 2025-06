Al Parlamento Europeo, sala Esperienza Europa – David Sassoli, riconoscimenti al Cinema e Teatro Italiano che hanno portato lustro al Bel Paese.

Si è svolta il 30 maggio 2025 la Cerimonia di premiazione del Rome-Europe Prize. La manifestazione tenutasi su iniziativa dall’Onorevole Fabrizio Santori, Consigliere dell’Assemblea Capitolina, e Vicepresidente della Commissione Roma Capitale, è stata supportata dell’Europarlamentare Susanna Ceccardi, ed è scaturita dall’idea della Presidente del premio Ester Campese.

La manifestazione intende rivolgersi al segmento del Cinema e Teatro, in particolare a coloro che hanno contribuito all’immagine del nostro Paese, proiettandola verso l’Europa. Si vuole dare, altresì, risalto e diffusione della cultura italiana nel mondo, importante tassello e parte integrante della nostra storia.

L’iniziativa, coadiuvata dalla consulenza artistica del registra e attore Francesco Branchetti, consegna dunque riconoscimenti ad artisti, maestranze, figure istituzionali e persone che si sono dedicate pienamente nel campo artistico e dello spettacolo. Ad affiancarli nel Panel l’avvocato Patrizia Valeri.



Si desidera, inoltre, dare luce a tutte le professionalità che ruotano attorno allo show biz nelle forme più disparate, ed a coloro che lavorano in ombra ma che sono fondamentali per la riuscita degli spettacoli diffondendo oltre confine bellezza storie e valori.

Il Premio Rome-Europe Prize ha visto la sua prima edizione debuttare in una sede altamente simbolica come la sala Europarlamentare in Roma - sala Esperienza Europa – David Sassoli, nello spazio espositivo dedicato all'UE e promosso dal Parlamento e dalla Commissione europea.



Premi alla carriera alla scrittrice, poetessa e saggista Dacia Maraini e al regista Pupi Avati, che recentemente ha ricevuto anche il David di Donatello, e straordinariamente è stato consegnato nella stessa giornata direttamente nella sua dimora.

Premiati anche l’attore Stefano Dionisi, per avere regalato al pubblico, con le sue interpretazioni, emozioni che hanno disegnato paesaggi dell’anima, Beppe Convertini, per il contributo dato al teatro, all’intrattenimento, cinema e TV, l’attrice e performer Natalia Simonova, che ha portato in scena la vita straordinaria di molte Dive della nostra storia. Con loro l’organizzatrice, produttrice ed attrice Isabella Giannone, che ha al suo attivo una lunga e importante carriera.



Miriam Mesturino, è stata premiata sia per la Direzione artistica del Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli sia in qualità di operatrice culturale, portando in scena grandi classici e la drammaturgia contemporanea italiana e straniera.

Premio anche a Mario Giannini, fotografo di scena e di diverse manifestazioni Italiane ed Europee.

Alla scenografa e costumista Clara Surro è stato conferito il riconoscimento per i costumi in grado di coniugare creatività e artigianalità. Alla costumista e fashion designer Sladana Krstic va il premio per l’originalità delle creazioni che riproducono un viaggio visivo ispirato alla bellezza autentica.

Riceve il premio anche Annalisa Longo, campionessa italiana e nel mondo e insegnante di danza, (anche in trasmissioni come Ballando con le stelle) che attraverso la sua arte ha portato un messaggio di bellezza ed armonia in Europa e nel mondo.

Per il settore del varietà e dell'operetta il premio è stato consegnato all’attrice e musicista Emanuela Mari, che con il suo contributo preserva un prezioso genere di intrattenimento culturale.



Per la consulenza per lo spettacolo e il cinema il premio è stato consegnato anche a Massimo Droghieri e Angela Fusco.

Premio anche a Giovanni De Negri, giornalista professionista e Direttore di Eurocomunicazione, alla Press Agent Carla Fabi, per la dedizione e sensibilità sempre protesa verso il teatro anche sociale.

Non è mancato il premio della critica, consegnato al Prof. Alberto D'Atanasio presente anche nella sua veste di A.N.I.O.C. della Lombardia presieduto dalla delegata Daniela Diaferio.Francesco Siciliano Presidente della Fondazione Teatro di Roma, ha inviato un video messaggio da Venezia per ringraziare del tributo per la sua attività nel campo delle istituzioni nel teatro e nel cinema.

Il riconoscimento è stato tributato anche a Enzo Cirillo al quale, non avendo potuto presenziare, sarà consegnato prossimamente.

Un evento che è riuscito a coniugare la tradizione e cultura italiana al respiro Europeo ed internazionale.

Credito Ph Mario Giannini