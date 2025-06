Sarà Antonella Salvucci a condurre dal backstage la finale europea della dodicesima edizione di Miss Europe Continental, in programma a Napoli tra novembre e dicembre 2025. L’attrice e conduttrice italiana, volto noto del panorama televisivo e cinematografico, accompagnerà il pubblico dal backstage, regalando emozioni e svelando in esclusiva il dietro le quinte del prestigioso concorso di bellezza.

Come annunciato in un precedente comunicato, la conduzione dal palco sarà affidata a Veronica Maya, mentre Antonella Salvucci avrà il compito di raccontare il cuore pulsante dell’evento: preparativi, emozioni delle concorrenti, e interviste esclusive, portando lo spettatore in una dimensione più intima e autentica del concorso.

L’impegno di Antonella non si fermerà qui: la conduttrice sarà protagonista anche degli eventi successivi del format internazionale, guidando interamente la conduzione dal palco. Un percorso che consolida il sodalizio tra la Salvucci e Miss Europe Continental, unendo eleganza, professionalità e carisma.

Attrice, conduttrice e volto raffinato della televisione italiana, Antonella Salvucci è attualmente impegnata su set di rilievo internazionale, tra cui le riprese della soap americana Beautiful, a conferma della sua costante crescita professionale e dell’apprezzamento anche oltre i confini nazionali.

Ulteriori comunicati saranno diffusi nelle prossime settimane per svelare il cast completo e tutte le sorprese dell’edizione 2025 di Miss Europe Continental.