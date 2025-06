"FERMIAMO LA GUERRA – STOP REARM EUROPE", è lo slogan della manifestazione di sabato 21 giugno 2025 a Roma, con partenza alle ore 14 da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense).

Un appuntamento promosso da oltre 420 reti e organizzazioni italiane, parte di una mobilitazione europea che coinvolge circa mille sigle in 18 Paesi, contro guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo.

Questa manifestazione si inserisce nella settimana di mobilitazione europea che si svolgerà dal 21 al 29 giugno, in coincidenza con il vertice Nato all’Aja, dove si decideranno i dettagli del massiccio piano di riarmo dell’Unione Europea.

Sosteniamo con forza questo appello per la pace, la giustizia sociale e climatica, i diritti e la democrazia, convinti che fermare la guerra e il riarmo sia un imperativo per il nostro futuro.

Diciamo NO a guerra, riarmo e autoritarismo!

L'Unione europea e il Governo italiano dovrebbero chiedere l'immediata cessazione delle azioni di guerra, in particolare a Gaza. Manifestare per la pace e contro le guerre, in un periodo nel quale i conflitti aumentano ogni giorno e il dialogo, le soluzioni diplomatiche, per risolvere le controversie internazionali non sono più la via prioritaria, è quanto mai necessario.