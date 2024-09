Francesco Bagnaia, nella conferenza stampa del primo dei due gran premi di MotoGP che si correranno questo settembre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, ha gettato acqua sul fuoco per spegnere le polemiche nate a seguito dell'incidente con Alex Marquez.

Bagnaia è tornato su quanto aveva detto nel post gara di Aragon, scusandosi per le parole forti da lui pronunciate:

"Chiedo scusa ad Alex per le parole molto forti nell'intervista post gara. Guardando la telemetria le cose erano peggiorate, ma le parole sono state troppo forti. Non volevo dire che mi avesse fatto cadere intenzionalmente, ma che la sua difesa era stata troppo aggressiva. A livello fisico non sono al 100%... ho tanto dolore a spalla, clavicola e collo, ma proveremo a essere pronti. È il mio week end di casa ed è sempre fantastico correre qui davanti a questa gente.A volte, la rabbia ti porta a dire cose che non pensi. Lui è venuto nel nostro ufficio per scusarsi. Ed è finita lì. Siamo due piloti e abbiamo due punti di vista diversi. Ora guardiamo avanti. Quando ho maturato le scuse ad Alex? La sera stessa, con meno rabbia. Per me è stato normale che non l'avesse fatto apposta. Chiedo scusa per le mie parole, perché penso fossero molto forti. ...

Starting the Press Conference with an apology 🙏@PeccoBagnaia says sorry to @alexmarquez73 for his strong words after the #AragonGP clash 👏#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/cfDS9m70gO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 5, 2024

Tutti i week end sono importanti quando sei in lotta per il campionato. Abbiamo perso tanti punti ad Aragon, sarà importante fare bene qui. Darò il massimo per recuperare qualche punto ma, se non ci riuscissi, cercherò di perderne il meno possibile. Le mie condizioni? Non sento di poter muovere il mio corpo come vorrei, ho avuto 170 kg sulla spalla e l'impatto è stato forte. Sono stato fortunato a non rompermi nessun osso, ma i legamenti stanno soffrendo un po'. Finché è aritmeticamente possibile, non bisogna guardare a quanti piloti sono in lotta per il titolo. Per ora la corsa è a 4 [Martin, Bagnaia, Marc Marquez ed Enea Bastianini, ndr]".



Questi gli appuntamenti di venerdì per la MotoGP a Misano:

10:45-11:30 Free Practice Nr. 1

15:00-16:00 Practice







Crediti immagine: x.com/PeccoBagnaia/status/1831740562682122293/photo/1