Alla fine di una ottima gara, Francesco Bagnaia (Ducati) conquista anche la Sprint Race del Gran Premio d'Austria, undicesima tappa del Mondiale MotoGP 2024, disputatasi su un Red Bull Ring con pista asciutta, nonostante le montagne della Stiria e le previsioni di pioggia.

Al via, Pecco scatta al comando già in curva 1, seguito da Martin (Pramac) e Marc Marquez (team Gresini). Martin non vuol perdere tempo e sorpassa Bagnaia in curva 3. È l'inizio di un testa a testa tra i due rivali in lotta per il mondiale che non ne ritarda i tempi sul giro, tanto che finiscono per far gara a sé, mentre Aleix Espargarò (Aprilia), in quarta posizione, insegue a distanza.

Martin nel secondo giro, nel tentativo di riportarsi in testa, commette un errore all'ingresso della chicane, esce di pista e cede la posizione a Bagnaia, che mantiene un ritmo con tempi da qualifica, consolidando la posizione di testa con 4 decimi su Martin e un secondo su Marquez. Quarto è sempre Aleix Espargarò, ma a 2 secondi, seguito da Miller (KTM), quinto a 3,8 secondi, e da Morbidelli e Bastianini, leggermente staccati.

Al sesto giro arriva il primo colpo di scena: Martin viene penalizzato con un long lap penalty per non essere rientrato correttamente in pista dopo esser andgato lungo alla chicane 2A-2B (non avendo perso più di un secondo come rischiesto dal regolamento). Il pilota del team Pramac sconta la penalità all'ottavo giro e rientra in terza posizione, a 4,2 secondi da Bagnaia, con Marquez che sale in seconda posizione a 1,7 secondi dal pilota piemontese.

Marquez inizia a spingere forte e recupera quasi mezzo secondo su Bagnaia, ma nel suo momento migliore cade in curva 3 (nuovo colpo di scena), compromettendo la gara, tanto da ritirarsi, rientrando al box. Martin ne approfitta e torna in seconda posizione, con Aleix Espargarò che finisce per occupare il terzo gradino del podio.

Quarto Enea Bastianini (Ducati ) a 9,6 secondi, seguito dall'australiano Jack Miller (Red Bull KTM) quinto a 10,4 secondi. Franco Morbidelli (Ducati Pramac) è arrivato sesto a 10,5 secondi, mentre Brad Binder (Red Bull KTM) ha chiuso settimo a 10,9 secondi. Ottavo posto per Marco Bezzecchi (Ducati VR46) a 11,9 secondi, seguito da Pol Espargarò (Red Bull KTM) nono a 15,1 secondi, mentre Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) ha completato la top 10 a 16,6 secondi, appena davanti a Maverick Vinales (Aprilia), undicesimo a 16,7 secondi.

La classifica del mondiale MotoGP vede ora Francesco Bagnaia in testa a pari punti con Jorge Martin, entrambi a quota 250. Enea Bastianini è terzo con 198 punti, seguito da Marc Marquez quarto con 179 punti.

Domenica il Gran Premio prende il via alle ore 14:00.