E’ in radio e digitale “GIÙ IL SIPARIO” di ALESSANDRO FERRIERI. Sempre con lo stesso spirito e lo stesso amore Stefania Ferrieri ha deciso di pubblicare il singolo dal titolo “Giù il sipario” inciso da Alessandro per dedicarlo al padre. Il testo profondo e toccante oggi è lei a dedicarlo al suo Alessandro, perché quando cala il sipario della vita di una persona amata non si smette ma di aspettare il giorno in cui la si rincontrerà.

A meno di un anno dalla sua scomparsa la moglie Stefania Storani e la figlia Alice, spinte dal grande amore, riescono a recuperare gli audio che l’artista incise prima della malattia, per rendere omaggio al loro Alessandro, con nuovi arrangiamenti e con sonorità più moderne e più fedeli al cambiamento dei tempi e dei modi di esprimersi anche in musica.

Alessandro Ferrieri nasce a Ferrara il 29/09/1973. Cantante Crossover lirico pop, diventa noto al pubblico nel dicembre 2009 per aver accompagnato le performance dei campioni delle Nazionali di pattinaggio artistico “Quad” di Italia, Brasile e Francia a “International Roller Cup” di Modena.

Trascorre la sua vita a Massa Fiscaglia, una cittadina del ferrarese prima nella casa paterna con il papà Renzo e la mamma Anna, e poi con la moglie Stefania, suo grande amore, è la figlia Alice, a cui era legatissimo.

Ad accompagnarlo sempre la sua infinita passione per la musica. Dopo essersi formato all’Accademia di Massa Fiscaglia ed aver partecipato alle prestigiose austrian master classes, il maestro Ferrieri collabora con i Maestri Enrico Marchetti (1° Violino), Carlo Dirani (1° Clarinetto), Manlio Ferri (Direttore d’orchestra) dell’allora Accademia di Massa.

Numerosi gli album dal lui pubblicati contenenti inediti e cover.

Nel 2020 Fonda l’Alessandro Ferrieri Edizioni Musicali che allo stato vanta oltre 60 inediti.

Nel luglio 2021, dopo una battaglia durata più di 3 anni contro una rara malattia, Alessandro Ferrieri lascia per sempre i suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile anche nel mondo musicale che aveva attraversato in punta di piedi con l’umiltà e la generosità che lo ha sempre contraddistinto.

Ma i suoi progetti restano vivi come le sue passioni…a portarli avanti sua moglie grazie alla quale la sua etichetta musicale continua a lavorare e ad accompagnare giovani e grandi artisti.