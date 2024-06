L’Ufficio S.U.A.P. ha pubblicato il bando pubblico per l’assegnazione di otto posteggi su aree pubbliche per l’esercizio del commercio sul territorio cittadino.

Le zone individuate da assegnarsi tra coloro, che parteciperanno al bando a seguito di redazione di apposita graduatoria sono le seguenti: posteggio, di mq.15,00 Area “I” – a ridosso del Complesso Verde Mare nella parte interna del parcheggio tra la Via Cosenz e la Via Tukory – per l'esercizio la vendita di frutta e verdura; posteggio, di mq.12,00 – Area “P” – Via, sul marciapiede – per la vendita d Frutta e verdura; posteggio, di mq.12,00 Area “P” – Via Madonna Delle Grazie, sul marciapiede – per la vendita di Articoli vari; posteggio, di mq. 40,00 - Area “M” Via Ciantro - Slargo dietro campo Sportivo “Don Peppino Cutropia”, per la vendita di frutta e verdura; posteggio, di mq.12,00 Area “M”, Via Ciantro – Slargo dietro campo sportivo “Don Peppino Cutropia”, per la vendita di prodotti ittici: posteggio, di mq. 24,00 Area “M” Via Ciantro slargo dietro campo Sportivo “Don Peppino Cutropia” - per la vendita di Articoli vari; posteggio, di mq. 24,00 – Area “M” Via Ciantro slargo dietro campo sportivo “Don Peppino Cutropia” - per la vendita di Articoli vari; posteggio, di mq. 20,00 – Area “F” – Via Marinaio D’Italia dietro campo Sportivo di Piazza S. Papino sul marciapiede per la vendita di frutta e verdura.

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda di assegnazione, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione dell’avviso. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio avrà durata decennale. La pianificazione di tutte le aree sul territorio comunale era stata approvata dall’ex Commissario straordinario, il quale aveva disposto che l’elenco dei posteggi disponibili andasse assegnato mediante bando pubblico così come previsto dalla normativa.

«Era necessario regolamentare l’uso del suolo pubblico nell’esercizio dell’attività commerciale – ha affermato l’Assessore allo Sviluppo economico– per evitare il dilagare di fenomeni di abusivismo, che contrastano col decoro della città. Sin da quando mi sono insediato ho dato degli atti di indirizzo agli uffici affinché si potesse trovare una soluzione chela possibilità di lavorare agli esercenti, ma al tempo stesso rispettare le condizioni di decoro della nostra città”.