Quest'anno per la categoria Miglior film agli Oscar c'è già un trittico di favoriti per le nominations, formato da Oppenheimer, Killers of the Flower Moon e Povere Creature!.

Ad inseguirli c'è non solo il quattordicesimo film con maggiori incassi nella storia del cinema, Barbie, ma anche l'applaudita commedia agro-dolce di Alexander Payne, The Holdovers, che si è piazzata al 2° posto al People's Choice Award all'ultimo Toronto International Festival.

Attenzione anche a 2 forti competitors internazionali targati Festival di Cannes come The zone of Interest, vincitore del Grand Prix e il vincitore della Palma d'Oro, Anatomy of a Fall, che non è stato scelto dalla Francia per il Miglior film internazionale, ma che comunque sarà distribuito negli States dalla NEON, lo stesso Studio che c'era dietro il trionfo di Parasite nel 2020.

Chiudono la potenziale lista di favoriti per la nomination per il Miglior film: Past Lives (A24), Il colore viola (Warner Bros.), American Fiction (MGM/Orion), Maestro (Netflix), Air - La storia del grande salto (Amazon Studios), Napoleon (Apple/Sony Pictures), Saltburn (Amazon Studios), Ferrari (Neon), oltre ad altri 10 titoli particolarmente gettonati.