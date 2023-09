Per la gara di quest’anno nella categoria Miglior colonna sonora si delinea già all’orizzonte una sfida e cioè quella tra Oppenheimer (Ludwig Göransson) e Past Lives (Christopher Bear,Daniel Rossen).

Dal Festival di Venezia poi arrivano 2 colonne sonore che hanno numerose chance di entrare nella cinquina finale: da quella di Povere Creature! (Jerskin Fendrix) alla partitura musicale di The Killer (Trent Reznor e Atticus Ross).

Senza dimenticare l’ondata di film d’animazione che potrebbero darsi battaglia anche in questa categoria: da Elemental a Spider-Man: Across the Spider-Verse, da Wish a The Boy and the Heron.