Dichiarazione del presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, sull'attacco hacker di cui è stata vittima la regione nel fine settimana ed attualmente ancora in corso:

"Nella notte tra sabato e domenica la Regione Lazio ha subito un primo attacco cyber di matrice criminale. Non sappiamo chi siano i responsabili e le loro finalità.L’attacco ha bloccato quasi tutti i file del centro elaborazione dati. La campagna vaccinale prosegue regolarmente per tutti coloro che si sono prenotati. Nei prossimi giorni verranno aperte le prenotazioni dei vaccini per ora sospese. Al momento il sistema è spento per consentire una verifica interna e per evitare il propagarsi del virus introdotto con l’attacco.LazioCrea ci comunica che i dati della sanità sono in sicurezza, così come quelli finanziari e del bilancio. Stiamo migrando su cloud esterni i servizi essenziali per renderli operativi il prima possibile.Ringrazio il consiglio regionale che oggi, malgrado la rete ferma, ha deciso di tenere la riunione del consiglio. Un segnale importante che non ci fermiamo.Da presidente, nel ringraziarli per il loro impegno, faccio un appello a tutti gli operatori e i dipendenti a non arrenderci e ad andare avanti nell’attività amministrativa. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili ritardi.112, Ares 118, Pronto Soccorso, centro trasfusionale e Protezione Civile sono in sicurezza e stanno erogando i servizi regolarmente.Il Green Pass viene inviato con le modalità consuete, grazie alla collaborazione con l’autorità commissariale.Per quanto riguarda il CUP: stiamo lavorando per rimetterlo in funzione. Per richiedere le prestazioni si può contattare il call center al numero 06 99 39. Gli appuntamenti già fissati si svolgeranno regolarmente.La situazione è grave e seria e abbiamo allertato fin da subito la Polizia Postale e i massimi livelli dello Stato che ringraziamo".

Zingaretti non è stato molto chiaro sul numero e sul tipo di attacchi subiti dalla regione. Parlando di virus fa ritenere che l'attacco sia di tipo ransomware, ma non lo ha dichiarato in maniera netta. Il fatto certo, però, è che l'infrastruttura informatica della regione, servizi web compresi, continua a non è stata disponibile neppure per tutta la giornata di lunedì.