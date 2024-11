L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato oggi un rapporto che descrive nel dettaglio la terribile realtà che si è verificata per il popolo di Israele e Gaza dal 7 ottobre 2023 e afferma che è necessario rendere giustizia per le gravi violazioni del diritto internazionale che sono state commesse.

L'analisi dettagliata delle violazioni copre il periodo di sei mesi da novembre 2023 ad aprile 2024, ed esamina ampiamente l'uccisione di civili e le violazioni del diritto internazionale che in molti casi potrebbero costituire crimini di guerra.

Se commesse come parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile, in seguito a una politica statale o organizzativa, queste violazioni possono costituire crimini contro l'umanità, ha aggiunto. E se commesse con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, possono anche costituire genocidio, avverte il rapporto.

"La Corte internazionale di giustizia, nella sua serie di ordinanze sulle misure provvisorie, ha sottolineato gli obblighi internazionali di Israele di prevenire, proteggere e punire gli atti di genocidio e le condotte proibite associate", si legge.

Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, ha sottolineato l'imperativo per Israele di rispettare pienamente e immediatamente tali obblighi. Ciò è ancora più critico e urgente, data la totalità della condotta stabilita nel rapporto e tenendo conto degli eventi più recenti, tra cui le operazioni di Israele nella Striscia di Gaza settentrionale e l'adozione di una legislazione che influisce sulle attività dell'UNRWA.

"È essenziale che vi sia la dovuta considerazione per quanto riguarda le accuse di gravi violazioni del diritto internazionale attraverso organi giudiziari credibili e imparziali e che, nel frattempo, tutte le informazioni e le prove rilevanti siano raccolte e preservate".

Türk ha ricordato gli obblighi degli Stati di agire per prevenire i crimini atroci e li ha esortati a sostenere il lavoro dei meccanismi di responsabilità, tra cui la Corte penale internazionale, in relazione all'attuale conflitto; a esercitare la giurisdizione universale per indagare e processare i crimini di diritto internazionale nei tribunali nazionali, in conformità con gli standard internazionali; e a rispettare le richieste di estradizione relative ai sospettati di tali crimini verso paesi in cui riceverebbero un giusto processo.

Il rapporto evidenzia ripetute dichiarazioni di funzionari israeliani che postulano la fine del conflitto come subordinata all'intera distruzione di Gaza e all'esodo del popolo palestinese. Inoltre, documenta gli sforzi per razionalizzare la discriminazione, l'ostilità e la violenza verso i palestinesi, e persino l'eliminazione di questi ultimi.

Il rapporto mostra come i civili abbiano sopportato il peso degli attacchi, anche attraverso l'iniziale "assedio completo" di Gaza da parte delle Forze israeliane, così come i continui fallimenti illegittimi del governo israeliano nel consentire, facilitare e garantire l'ingresso degli aiuti umanitari, la distruzione delle infrastrutture civili e i ripetuti spostamenti di massa. Questa condotta delle Forze israeliane ha causato livelli senza precedenti di uccisioni, morte, feriti, fame, malattie e patologie, afferma il rapporto. I gruppi armati palestinesi hanno anche condotto ostilità in modi che hanno probabilmente contribuito a danneggiare i civili.

Il 7 ottobre 2023, Hamas e altri gruppi armati palestinesi hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale su vasta scala, afferma il rapporto, tra cui attacchi diretti contro civili israeliani e stranieri, uccisioni e maltrattamenti di civili, violenza sessuale, distruzione di oggetti civili e presa di ostaggi. Questi atti potrebbero costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità, afferma. Dopo il 7 ottobre, Hamas e altri gruppi armati hanno anche celebrato gli attacchi di quel giorno, il che è stato profondamente preoccupante e totalmente inaccettabile.

"Le regole della guerra, in vigore ormai da 160 anni, sono state concepite per limitare e prevenire la sofferenza umana in tempi di conflitto armato", ha affermato Türk. "Il loro sconsiderato disprezzo ha portato agli attuali estremi di sofferenza umana che continuiamo a vedere oggi. Sembra inconcepibile che le parti in conflitto si rifiutino di applicare norme universalmente accettate e vincolanti sviluppate per preservare il minimo indispensabile di umanità".

L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha verificato i dati personali delle persone uccise a Gaza da attacchi, bombardamenti e altre condotte di ostilità. Di queste vittime, finora ha scoperto che circa il 70 percento erano bambini e donne, il che indica una violazione sistematica dei principi fondamentali del diritto umanitario internazionale, tra cui distinzione e proporzionalità.

Il proseguimento di questi attacchi, che uccidono in modo uniforme l’intera popolazione, "dimostra un’apparente indifferenza verso la morte dei civili e l’impatto dei mezzi e dei metodi di guerra scelti", afferma il rapporto.

I decessi verificati più rappresentati sono quelli di bambini. Le tre categorie di età più rappresentate sono i bambini di età compresa tra 5 e 9 anni, i bambini di età compresa tra 10 e 14 anni e i neonati e i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni.

Dei decessi accertati, circa l'80 per cento è avvenuto in edifici residenziali o in alloggi simili; di questi, il 44 per cento erano bambini e il 26 per cento erano donne.

Il monitoraggio condotto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani indica che l'elevato numero di vittime per attacco è dovuto principalmente all'uso da parte delle Forze di difesa israeliane di armi con effetti su vasta area in aree densamente popolate, sebbene alcune delle vittime potrebbero essere state il risultato di proiettili vaganti lanciati da gruppi armati palestinesi e caduti troppo corti.

L'Alto Commissario invita gli Stati membri, in conformità con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, a valutare le vendite o i trasferimenti di armi e la fornitura di supporto militare, logistico o finanziario a una parte in conflitto, al fine di porre fine a tale supporto qualora ciò rischi di comportare gravi violazioni del diritto internazionale.

Il rapporto solleva anche preoccupazioni in merito al trasferimento forzato, agli attacchi agli ospedali, in apparente modo sistematico, e ai giornalisti. Indica anche l'uso segnalato di munizioni al fosforo bianco.

"Il nostro monitoraggio indica che questo livello senza precedenti di uccisioni e ferimenti di civili è una conseguenza diretta del mancato rispetto dei principi fondamentali del diritto umanitario internazionale, vale a dire i principi di distinzione, proporzionalità e precauzioni negli attacchi", ha affermato Türk. "Tragicamente, questi modelli documentati di violazioni continuano inarrestabili, a oltre un anno dall'inizio della guerra"."Le tendenze e i modelli di violazioni, e del diritto internazionale applicabile come chiarito dalla Corte internazionale di giustizia, devono informare i passi da intraprendere per porre fine all'attuale crisi", ha affermato l'Alto Commissario. "La violenza deve cessare immediatamente, gli ostaggi e coloro che sono stati arbitrariamente detenuti devono essere rilasciati e dobbiamo concentrarci sull'inondazione di Gaza con aiuti umanitari".



Questa è la notizia del giorno. Un'accusa precisa e terribile nei confronti dello Stato ebraico da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Invece, per i media occidentali, la notizia del giorno è il ferimento di una decina di tifosi israeliani che per primi hanno commesso atti di vandalismo e di violenza ad Amsterdam, in occasione di una partita di calcio in cui era impegnato il Maccabi Tel Aviv. Poiché quei tifosi sono ebrei allora quanto è avvenuto è stato definito un "pogrom". COSE DA PAZZI. Lo Stato ebraico, solo a Gaza, ha ucciso oltre 43mila persone, a migliaia sono sepolte sotto le macerie, mentre oltre 100mila sono quelle ferite. Delle oltre 150mila vittime il 70% è costituito da donne e bambini.









Il rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite,

"Six-month update report on the human rights situation in Gaza: 1 November 2023 to 30 April 2024"

è consultabile al seguente indirizzo:

www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20241106-Gaza-Update-Report-OPT.pdf