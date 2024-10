Solo almeno 51 le persone che hanno perso la vita a causa delle inondazioni improvvise che hanno colpito la regione di Valencia, nella Spagna orientale, a seguito delle forti piogge di martedì, come riferito mercoledì dalle autorità locali.

Nella città di Utiel, i soccorritori hanno lavorato al buio con gommoni per liberare le aree allagate e soccorrere diverse persone, mentre i servizi di emergenza continuavano a raggiungere le zone più colpite.

Il presidente della Comunitat Valenciana, Carlos Mazon, ha dichiarato che alcuni cittadini sono rimasti isolati in luoghi inaccessibili. "Se i servizi di emergenza non sono arrivati, non è per mancanza di mezzi, ma per difficoltà di accesso", ha spiegato questa mattina in una conferenza stampa, dove ha sottolineato l'impossibilità di raggiungere alcune aree.

Numerosi video sui social mostrano persone intrappolate dalle acque, alcune persino arrampicate sugli alberi. Altri filmati mostrano i vigili del fuoco intenti a liberare automobilisti bloccati nelle strade allagate della città di Alzira.

I servizi di emergenza hanno esortato i cittadini a evitare di mettersi in viaggio e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, mentre un'unità speciale dell'esercito è stata inviata a supporto dei soccorritori.

Una gran persona jamás abandona a su mascota. Ni con el agua al cuello inundándose su casa en Valencia mientras la rescatan.

0L'agenzia meteorologica spagnola AEMET aveva dichiarato un'allerta rossa per Valencia, dove alcune località come Turis e Utiel hanno registrato fino a 200 mm di pioggia.

A causa delle inondazioni, sono stati sospesi i collegamenti ferroviari con Madrid e Barcellona, e nelle zone più colpite sono state chiuse scuole e servizi essenziali.

Lo que está pasando en VALENCIA es una PUT* VERGÜENZA, ni avisos, ni alertas, nada de nada. Se alertó más del último huracán de USA, que de esta DANA. VALENCIA esta noche está pasando un infierno, espero de corazón que pase lo más rápido posible.



Questa alluvione è una delle peggiori mai registrate in Spagna dal 1996, quando 87 persone morirono e 180 rimasero ferite vicino a Biesca, nei Pirenei. Gli scienziati segnalano un aumento degli eventi meteorologici estremi nella regione, attribuendo al cambiamento climatico e al riscaldamento del Mediterraneo un ruolo significativo nell'intensificarsi delle precipitazioni.





