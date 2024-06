È il filosofo Gaetano Iannotta, 59 anni, il vincitore del prestigioso "Premio Nazionale di Filosofia", giunto quest'anno alla sua diciottesima edizione.

Oggi, 16giugno, nello splendido Palazzo Pretorio di Certaldo, città natale del grande Boccaccio in provincia di Firenze, il professore Mario Guarna, presidente del Premio Nazionale di Filosofia, ha conferito a Gaetano Iannotta il Primo Premio Sez."Ricerca Accademica".

La motivazione che ha fatto salire sul podio il filosofo proveniente da Casagiove, in provincia di Caserta, è la seguente: «Viene assegnato a Gaetano Iannotta il Primo Premio Sez. "Ricerca Accademica" per aver posto la ricerca e il sapere filosofico alla base della sua professione di avvocato e giurista».

L’ambito di ricerca filosofica di cui si occupa Iannotta presenta un ampio ventaglio di temi i cui campi di interesse privilegiato sono la filosofia teoretica, la filosofia morale, la filosofia politica e la filosofia del linguaggio.

Tra le principali opere di filosofia di cui Gaetano Iannotta è autore, si segnalano: "La filosofia dell'essenza come conoscenza scientifica del mondo"-Edizioni scientifiche Italiane, "De Universo et Deo" - DeFrede Editore, "Il Diritto Universale degli Stati" - Giuffrè Editore, "Epistula de Clementia" De Frede Editore, "Eloquentia in Nuce" - De Frede Editore. Egli è anche fondatore e direttore di una "Collana di Studi di Lettere e Filosofia".

Si tratta di un riconoscimento di primo piano che si aggiunge alla lunga lista di successi, sanzionati da premi e riconoscimenti accademici, che il filosofo e giurista Gaetano Iannotta ha ricevuto anche in campo poetico e letterario.