Piemonte, Italia - Au.gusto79, un'azienda rinomata per la produzione di nocciole di alta qualità in Piemonte, ha lanciato un'iniziativa ecologica che sta rivoluzionando il modo in cui affrontiamo gli sprechi alimentari. L'iniziativa, chiamata Au.gustoZERO, mira a ridurre i rifiuti di prodotti prossimi alla scadenza e, allo stesso tempo, offre a tutti i suoi clienti l'opportunità di acquistare i loro prodotti a prezzi notevolmente scontati.

L'idea è nata dal titolare, che ha notato un aumento significativo delle vendite durante il mese di settembre. Questo incremento improvviso ha portato a un accumulo di prodotti in magazzino, insieme a una crescente preoccupazione per gli sprechi alimentari legati ai prodotti vicini alla data di scadenza.

Per affrontare questa sfida in modo sostenibile ed ecologico, l’azienda ha creato il servizio dedicato “Au.gustoZERO”. Il nome stesso dell'iniziativa riflette il suo obiettivo principale: ridurre gli sprechi a zero. Ma c'è di più in questa iniziativa, oltre alla riduzione degli sprechi.

Cosa è Au.gustoZERO?

Au.gustoZERO è un servizio innovativo che consente agli iscritti di acquistare i prodotti a prezzi scontati, riducendo così il costo degli alimenti per le famiglie e contribuendo a una riduzione significativa degli sprechi alimentari. Gli iscritti a questo servizio hanno l'opportunità di acquistare i prodotti che rimangono in magazzino con sconti che variano dal 25% al 70% rispetto ai prezzi di listino.

Come Iscriversi a Au.gustoZERO

L'iscrizione a questo servizio è estremamente semplice e aperta a tutti. Per partecipare e usufruire di sconti eccezionali sui prodotti alle nocciole di Au.gusto79, segui questi passaggi:

Visita il sito web ufficiale. Vai sulla pagina dedicata di Au.gustoZERO. Compila il modulo di iscrizione. Una volta sul sito, compila il modulo di iscrizione con il tuo indirizzo email e le informazioni richieste. Questo ti consentirà di ricevere comunicazioni riguardanti le offerte e le promozioni esclusive. Inizia a risparmiare. Dopo esserti iscritto, avrai accesso alle offerte speciali sui prodotti di alta qualità. Questo ti permetterà di fare la spesa a prezzi incredibilmente convenienti, mentre contribuisci attivamente a ridurre gli sprechi alimentari.



Au.gustoZERO è un modo semplice ed efficace per aiutare l'ambiente riducendo gli sprechi alimentari, e allo stesso tempo, permette a tutti di gustare i deliziosi prodotti senza glutine e di qualità a un prezzo accessibile.

Un Impegno Ecologico

L'iniziativa non si limita a offrire vantaggi economici ai consumatori. Essa rappresenta anche un forte impegno ecologico da parte di Au.gusto79. Ridurre gli sprechi alimentari è una priorità sempre più importante, poiché l'industria alimentare è una delle maggiori fonti di rifiuti. L'azienda ha riconosciuto questa sfida e sta prendendo misure concrete per affrontarla.

Riducendo gli sprechi attraverso Au.gustoZERO, l’azienda piemontese sta contribuendo a una catena alimentare più sostenibile. Ciò significa meno cibo gettato, meno risorse sprecate e un impatto ambientale complessivamente ridotto. Questo è un passo importante verso un futuro in cui tutti possano contribuire a un mondo più ecologico.

Qualità e gusto senza sprechi

Un aspetto fondamentale di questa iniziativa ecologica è che non si tratta solo di risparmiare denaro, ma anche di garantire la massima qualità dei prodotti. Au.gusto79 è famosa per la qualità superiore delle sue nocciole, e questo servizio non fa eccezione. Gli iscritti a questo servizio avranno accesso a prodotti gustosi e di alta qualità, mantenendo così il gusto autentico delle nocciole piemontesi che sono la specialità dell'azienda.

Au.gusto79 sta dimostrando un forte impegno verso la sostenibilità ambientale attraverso nuove l'iniziative. Riducendo gli sprechi alimentari e offrendo sconti significativi sui suoi prodotti, l'azienda sta promuovendo una maggiore consapevolezza sull'importanza di combattere lo spreco alimentare e sta dando un esempio positivo per altre aziende.

Unisciti a questa iniziativa ecologica e gustosa iscrivendoti a Au.gustoZERO su sito e contribuisci a una riduzione degli sprechi alimentari godendoti prodotti alle nocciole di alta qualità a prezzi super scontati.

Un piccolo passo come questo può fare una grande differenza per il nostro pianeta. Non perdere questa opportunità di essere parte del cambiamento ecologico e delizioso che Au.gusto79 sta portando nel mondo dell'alimentazione.