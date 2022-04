Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Intervista a NADA E SISSI.

Raccontateci di voi, dai vostri primi passi ad oggi nel campo musicale.

Siamo due sorelle gemelle, Nada e Sissi De Luca (in arte “Nada e Sissi”), abbiamo 23 anni e viviamo a Vittorio Veneto (TV). Condividiamo l’amore per la musica e il canto da quando siamo piccole, tanto da formare un Duo. È grazie alla partecipazione al corso per interpreti in musica leggera del “CET” (Centro Europeo Toscolano) che abbiamo preso consapevolezza di voler dedicarci a pieno in questo nostro percorso. Se però all’inizio nascevamo solo come interpreti, con la casa etichetta con cui collaboriamo, abbiamo avuto modo di cominciare a scrivere i nostri brani, insieme ad altri autori.





Cosa vi aspettate dalla partecipazione a questo contest?

Per noi partecipare ad un contest come quello di “On Air” è sempre un’ottima occasione per salire su un palco e far conoscere la nostra musica, ma soprattutto un’opportunità per mettersi nuovamente alla prova e in gioco, superando i propri limiti.



Quanta importanza ha la musica nella vostra vita?

La musica, nella nostra vita, ricopre un ruolo speciale perché, anche se siamo gemelle, ed il nostro legame è già di per sé forte e vero, la passione, reciproca, per la musica ha rafforzato sempre più il nostro rapporto.



Qual è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

A livello musicale non abbiamo un cantante specifico al quale ci ispiriamo maggiormente, ci piace ascoltare e mantenerci informate su un po' tutte le novità del panorama musicale del momento (in particolare quello pop).



Il vostro genere?

Il nostro genere è il “pop”.



Si può vivere senza musica?

Sembra un’affermazione banale, ma, per noi, è impossibile vivere senza musica.

Ogni giorno tutti noi abbiamo la necessità di ascoltare musica, non solo con lo scopo di tenerci compagnia mentre siamo occupati nelle nostre attività, ma soprattutto perché ci permette di vivere emozioni diverse a seconda del nostro stato d’animo. Siamo felici e abbiamo voglia di ballare oppure siamo un po' più malinconici, per ogni occasione la musica è sempre un’ottima compagna di vita.



Cosa pensate del panorama musicale italiano?

Il panorama musicale italiano è bello perché è vario e dimostra come con la musica si possa comunicare in tanti modi diversi.