Bruno Manser, è stato forse l’ultimo uomo occidentale a combattere veramente contro il taglio indiscriminato della foresta pluviale del Borneo in Malesia e Indonesia, attuato per lo sfruttamento del legname e per rendere le nuove terre coltivabili secondo la logica depauperante delle monocolture di tipo intensivo. Il suo, è stato un approccio drastico, senza compromessi.



La battaglia per le foreste pluviali del Borneo

Egli era convinto che per salvare il Borneo e gli ultimi nomadi della foresta, tra cui i Penan, occorreva diventare uno di loro, vivere con loro per anni, indossando gli stessi vestiti, acconciandosi allo stesso modo, dormendo assieme a loro, cacciando con loro e con loro patendo la fame, le malattie, ma soprattutto la persecuzione ad opera delle grandi multinazionali le legno, dell’energia e dell’agroindustriale.

Tutti ricordiamo qualche anno fa, le immagini dal satellite che immortalavano i pennacchi di fumo (visibili fin dallo spazio) derivante dalla feroce combustione delle foreste per far posto alla monocoltura della palma da olio (che finiva poi nei nostri prodotti alimentari).



Immagini dal satellite dove sono visibili dei giganteschi incendi in indonesia,Malesia e Borneo , nel 2006.

Molti anni prima (tra la metà degli anni ’80 e la fine dei ’90), Bruno Manser denunciò il crescente clima di intimidazione perpetrato dalle multinazionali del terrore con l’avvallo delle istituzioni malesi e indonesiane, grassamente zittite con miliardi di dollari. Erano anni in cui singole voci si levavano sopra le nebbie della totale ignoranza da parte dell’opinione pubblica mondiale (ancora intenta a digerire a colpi di grossi imbuti il consumismo forzato degli anni ’80).



La battaglia di Chico Mendes in Brasile

Erano anche gli anni di Chico Mendes, sindacalista degli ultimi, che conduceva la stessa battaglia di Manser, a migliaia di chilometri dal Borneo, nella foresta amazzonica del Brasile. L’uccisione di Mendes, diede il via al primo vero movimento di contestazione dell’opinione pubblica mondiale, sui temi della conservazione ambientale. Purtroppo molte delle iniziative che ne scaturirono si rivelarono essere pure attività di merchandising.



Chico Mendes (source Wikipédia, public Domain)



Screditare per eliminare

Manser, dal canto suo, fu dichiarato persino fuori legge e fu messa su di lui una taglia. Sappiamo chi erano i fuori legge, gli stessi di oggi, quelli che hanno ipotecato il futuro dei nostri nipoti e del pianeta terra, rintronandoci con il miraggio opalescente e ingannevole dell’ideologia del successo e del consumo e da ultimo, balenando il miraggio del cambiamento con la retorica ipocrita della conversione ecologica e industriale.

Bruno Manser fu costretto a fuggire in Svizzera (sua terra natia) dove fece dimostrazioni disperate e a volte rocambolesche (come i suoi voli acrobatici con striscioni per sensibilizzare l’opinione pubblica) per una causa che sembrava ormai persa. L’indifferenza degli Svizzeri e degli occidentali fu totale. Gli vennero rivolte infamanti accuse, nella migliore tradizione dello screditamento e l’infangamento di chi non si allinea alle visioni (o meglio allucinazioni) neo liberiste. Fu definito fanatico ambientalista, estremista. Oggi sarebbe stato chiamato semplicemente terrorista.



Bruno Manser con i Penan



La scomparsa di Manser nella foresta del Borneo in circostanze misteriose

Bruno, scomparve nel 2005 nelle sue amate foreste, nell’ultimo tentativo di raggiungere i Penan. Di lui non si seppe più nulla. Non venne mai ritrovato. A testimonianza della statura filosofica e poetica e dell’incredibile concretezza di questo grande uomo, rimangono i suoi diari con splendidi acquarelli. Possono essere a giusto titolo definiti il suo intimo sussurro di amore verso i paesaggi, i popoli e le mille variopinte creature della foresta, e rimarranno l’unica testimonianza scritta e dipinta dei Penan e dei molti animali che non avrebbero mai visto il terzo millennio.

Si posso vedere tutti i meravigliosi acquarelli consultando sul sito ufficiale la pagina dei disegni di Bruno Manser.

E' stato anche realizzato da Christoph Kühn, un documentario commovente e per certi versi terribile, dal Titolo Bruno Manser - Laki Penan.

Io conservo alcune stampe dei suoi acquarelli, sulla parete del mio letto, e piango spesso quando ammiro la dolcezza di quegli schizzi e quando penso che molti di quei luoghi e di quelle stupende creature non ci sono e non ci saranno più.

Sono triste quando penso che oggi ogni indignazione e coraggio sembrano sopiti e storditi dal frastuono strategico della civiltà del consumo, (non ci illudiamo che Covid abbia compiuto una metamorfosi morale) volto a celare la feroce tattica del sopruso e della distruzione.

Perdonatemi, nipoti miei perché anch’io ho taciuto, mi sono addormentato aspettando la morte e ho fatto si che Bruno Manser fosse l’ultimo grido della foresta pluviale.