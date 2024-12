La splendida cornice della Piazza principale di Assisi (Piazza del Comune), ospiterà “L’Arte sotto l’Albero” il 7 e 8 dicembre 2024, durante le ore pomeridiane. Questo evento, patrocinato dal Comune, rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi all’arte contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza culturale immersiva.

“L’Arte sotto l’Albero” sarà condotto dallo storico e critico dell’arte Mattea Micello, con la collaborazione dell’artista umbra GiulianaBaldoni, Art Director dell’Evento.

Gli artisti saranno presenti in Piazza, offrendo al pubblico l’opportunità di interagire direttamente con loro e discutere delle loro creazioni.

Il critico ci permetterà di addentrarci pienamente nel linguaggio artistico contemporaneao attraverso la lettura e interpretazione delle opere d’arte.

L’evento sarà registrato da Teleroma 2, mediante le telecamere di Alessandro Mastrini e sarà disponibile anche su YouTube, permettendo una più ampia diffusione e partecipazione.

La dott.ssa Mattea Micello, insieme all’artista umbra Giuliana Baldoni, è convinta che portare l’arte attuale tra il pubblico sia essenziale per promuovere la cultura e stimolare la creatività nella vita quotidiana.

“L’Arte sotto l’Albero” rappresenta un’opportunità straordinaria per mettere in luce l’arte in un contesto storico e affascinante come quello di Assisi. Questo evento non solo valorizza il patrimonio artistico attuale, ma crea anche un dialogo tra passato e presente, offrendo al pubblico un’esperienza culturale unica.

La magia di Assisi, con la sua ricca tradizione e bellezza senza tempo, diventa il palcoscenico ideale per celebrare l’innovazione artistica. “L’Arte sotto l’Albero” significa vivere un momento unico di connessione tra l’arte e la storia, in un luogo che ha ispirato generazioni di artisti.

Si tratta di due pomeriggi sensazionali, creati per il Natale, il quale sottolineano come sotto l’albero natalizio, come dono, possa esserci anche un’opera d’arte contemporanea. Un pensiero che arricchisce il significato del Natale, portando con sé il valore dell’arte come dono prezioso e duraturo.

Le opere, in questo contesto, divengono testimoni assoluti della passione e della creatività umana, invitando il pubblico a riflettere sulla propria esistenza e sul legame indissolubile che unisce gli uomini attraverso il tempo.

Il 7 Dicembre, dalle 15:30, possiamo vedere in Piazza le opere degli artisti:

Giuliana Arcangelelli

Vania Cantoni

Paola Maver

Filomena Reale

Luciano Ventura

Lolita Venturini

Maria Tempesta

Franca Volpe

Roberta Lodi Rizzini

Domenica 8 Dicembre, sempre dalle ore 15:30, avremo l'opportunità di addentrarci nelle opere degli artisti

Giuliana Baldoni "Le Trenà"

Massimo Capezzali

Simona Delle Grottaglie

Massimo Fusconi "Maxmo"

Angela Greco

Mirco Guardabassi

Luciano Mancinelli

Sabrina Salis

Pasquale Terracciano

Ogni opera raccontata dalla Micello è un invito a sognare, a perdersi nella bellezza e a ritrovare se stessi in un dialogo silenzioso con l’artista. Sotto l’albero di Natale, un’opera d’arte non è solo un regalo, ma un simbolo di amore eterno e di connessione profonda, un gesto che trascende il tempo e lo spazio, illuminando il cuore di chi lo riceve con una luce nuova e infinita.