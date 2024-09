Gli anni '90 tornano al cinema con Saturn Return. Il film, ispirato alla storia dei Los Planetas, è il candidato spagnolo agli Oscar 2025.

TRAMA: Granada, fine anni '90. Nel mezzo dell'effervescenza artistica e culturale, un gruppo musicale indie sta attraversando il suo momento più delicato: il bassista rompe con la band in cerca del suo posto al di fuori della musica e il chitarrista è immerso in una pericolosa spirale di autodistruzione. Nel frattempo, il cantante sta affrontando un complicato processo di scrittura e registrazione del suo terzo album. Nessuno sa che questo album cambierà per sempre la scena musicale in tutto il paese.

Lo scorso anno la Spagna inviò Society of the Snow, il thriller di sopravvivenza di JA Bayona che riuscì ad entrare nella cinquina finale, conquistando anche la candidatura per la categoria Miglior trucco e acconciatura.