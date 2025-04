Deliver Me From Nowhere di Scott Cooper si preannuncia come uno dei biopic musicali più attesi della prossima Stagione dei premi. Il film esplorerà da vicino la genesi di "Nebraska", il sesto album di Bruce Springsteen, un'opera fondamentale che ha mostrato un lato più intimo e spoglio del "Boss", nato da registrazioni casalinghe nel suo New Jersey.

La feroce competizione tra gli studi per i diritti di questo progetto, vinta dalla 20th Century Studios su A24, evidenzia l'alto potenziale percepito per questo racconto cinematografico.

In vista della corsa agli Oscar, la 20th Century Studios sembra intenzionata a lanciare una campagna di supporto per i protagonisti Jeremy Allen White (che interpreterà Bruce Springsteen), Jeremy Strong e Odessa Young. L'attenzione potrebbe focalizzarsi sulle loro performance, sulla regia di Cooper che promette autenticità e profondità, e sul significato culturale e musicale di "Nebraska".